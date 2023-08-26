Çağıner: KKTC ve sektörümüz adına teşekkür ediyorum

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı, iş insanı Dimağ Çağıner, Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun KKTC'ye seyahat edecek ve tatil paketi satın alacak olanların taksit imkanını 3'ten tek çekime indirme kararının iptal edilmesini sektör olarak olumlu karşıladıklarını belirtti. Çağıner, konuya büyük önem veren Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve ekibine, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve ekibine, TC BDDK Başkan ve yardımcılarına KKTC ve sektör adına teşekkürlerini iletti.

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