Çağıner: Meclis başkanlığı kavgasındaki eforu, ülkenin sorunlarına harcamıyorlar

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, ülkenin iyi yönetilmediğini, ülke yöneticilerinin ve hükümet milletvekillerinin, meclis başkanlığıyla ilgili hesaplara, kavgalara harcayacağı çabayı, eforu ülkenin sorunlarına harcamadığını belirtip, “Bu ülke düzgün yönetilse bizim bağırmamıza gerek kalmazdı” dedi.

Ülkede sermaye sahiplerinin hükümete yön verdiği yönünde söylemler olduğuna dikkat çeken Çağıner, yanlarında çok sayıda insan çalışan ekonomik örgütler platformunun mecburen tespit ve öneriler yapmak zorunda kaldığını vurguladı.

İşverenler, işyerlerini kapadığında bundan en fazla çalışanların etkileneceğini anlatan Çağıner, “İşsiz kalan çalışanlara kim maaş verecek? Bu devlet mi verecek?” diye sordu.

Çağıner, hükümetin bu gidişle destekleri ödeyemeyecek hale gelebileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Kapanan işletmelerin çalışanlarına kim maaş verecek?”

Ülkede sermaye sahiplerinin hükümete yön verdiği iddialarını değerlendiren Çağıner, şöyle konuştu:

“Ülkede en çok istihdamın olduğu ticaret, turizm, sanayi ve inşaatla ilgili temsilcilerin oluşturduğu ekonomik örgütler platformu var. Meclis başkanlığına gösterilen çaba ülkenin sorunlarına harcanmıyor. Bu nedenle yanlarında çok sayıda insan çalışan ekonomik örgütler platformu, tespit ve öneriler yapmak zorunda kalıyor. Bu ülke düzgün yönetilse bizim bağırmamıza gerek kalmazdı. Mal sahipleri dükkânı kapatsa kendisi birey olarak etkilenmez ama yanlarında çalışanlara kim maaş verecek? Bu devlet mi verecek?”

“Hükümet, bu gidişle destekleri ödeyemeyebilir”

Seyahat acentelerinin iş yapamadığını ve para kazanamadığını ancak iş yapılıyor muamelesi gördüğünü anlatan Çağıner, “Destekleri alamıyorlar. En son kasım ayında destekleri ödeyen bu hükümet, bu gidişle destekleri ödeyemeyebilir “ dedi.

“Aşı olanların karantinasız girişini istiyoruz”

Aşı olan ve ispatlayanların adaya karantinasız gelişlerini istediklerine dikkat çeken Çağıner, “Aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte Başbakan bize 1 Nisan’da karantinasız gelişlerin uygulanacağını söyledi. Hükümetteki bakanlar aynı hedefe yürümeli. Turizm Bakanının dediği gibi karantinasız gelişlerle ilgili kriterler önceden açıklanmalı ve turizm sektörü planlamasını ona göre yapsın” diye konuştu.

“Turist gelmezse vergiler ödenemez”

Ülkeye turist gelmezse, otellerin iş yapamayacağını kumarhanelerin açılamayacağını vergiler ile çalışanların ödenmeyeceğini vurgulayan Çağıner, “Çalışanlar devletten, 1500 TL değil 2500 TL istemek zorunda kalacak” dedi.

“Evlerdeki görüntü kumarhanedeki kadar rahatsız edici olurdu”

Bir kumarhanede yapılan yılbaşı kutlamasıyla ilgili görüşlerini aktaran Çağıner şöyle konuştu:

“Yılbaşı kutlamaları için kumarhanelerde ortalama 50 ile 100 kişi vardı. Kumarhaneler yaklaşık 4-5 bin metrekaredir. Basına yansıyan kumarhanede aileden 20 kişi ve 30’e yakın personel vardı. Yılbaşını insanlar kimi kendi evinde kimisi başkasının evinde kutladı. Peki bu evler kaç metrekareydi? Herkes maske ve sosyal mesafeye dikkat etti mi? Herkesin evinden birer fotoğraf konulsaydı eminim kumarhanedeki görüntü kadar rahatsız edici olurdu…”

“Otellerde ve kumarhanelerde vaka çıkması için çok dua ettiler”

Ülkede kumarhanelerden yayılmış yerel bir vaka olmadığına dikkat çeken Çağıner, “Otellerde ve kumarhanelerde vaka çıkması için çok dua ettiler ancak Allah büyüktür alınan tedbirlerden dolayı vaka çıkmamıştır” dedi.

“Vakaların Türkiye’den geldiğini söyleyerek mutlu olanlar var”

Son zamanlarda ortaya çıkan vakaların Güney Kıbrıs kaynaklı olduğuna işaret eden Çağıner, “Vakalar güneyden geliyor. Bu vakaların güneyden geldiğini söylemekten çekinenler var. Vakaların Türkiye’den geldiğini söyleyerek mutlu olan insanlar var” ifadelerini kullandı.

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11/01/2021 20:56