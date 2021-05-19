Çağıner: “Sektör için değil, ülke için ağlama zamanı”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı (KITOB) Dimağ Çağıner, turizmin 3 Haziran’da açılıp açılmamasından öte esas sorunun bitmiş bir ekonomi olduğunu söyledi. Ekonomi yönetilemiyor diye konuşan Başkan Çağıner, “Hükümet etmek irade ister, iradeniz yoksa yönetemezsiniz. Başbakan yumruğunu masaya vuracak ve sorumluluk alarak karar üretecek, yapamayacaksa da orada oturmayacak” dedi.

Zehir zemberek açıklamalar

Dimağ Çağıner, SES KIBRIS Web Tv’de yayınlanan Kıbrıs’ın Nabzı programına telefon ile bağlandı, açıklamalarda bulundu.

Dünkü Bakanlar Kurulu’ndan 3 Haziran’da turizmin açılmasına yönelik bir karar bekleniyordu ancak bu açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili fikirlerini açıklayan Çağıner, “Arpa fiyatı açıklandı ya” diyerek kinayeli bir yaklaşımda bulundu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakanlar Kurulu bu konuyu enine boyuna tartıştı. Sanırım Perşembe yeni bir bakanlar kurulu daha olacak ve istenilen raporların Sağlık Üst Kurulu tarafından hazırlanması için zamana ihtiyaç duyuldu. İlk Bakanlar Kurulu’nda bu konu görüşülecek ama karar ne yönde çıkacak onu bilmiyoruz. Bu ülkenin turizmi bitmiştir, hatta ülkenin ekonomisi zaten bitmiştir.”

“Sektör için değil, ülke için ağlama zamanı”

Ses Kıbrıs’ın haberine göre Çağıner sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maliye Bakanı her ay çıkıp “ben maaş ödeyemiyorum” diyor ve demeye de devam edecek. Ekonomik olarak iflas etmiş bir ülkenin içerisindeyiz, turizm bitmiş demek de bir şey ifade etmez. Sektör için ağlamak değil, ülke için ağlama zamanı gelmiştir, başa gelen çekilecek.”

“Kapıları açmayarak hainlik yapabilirler”

Haziranda turizmin açılmasının çok bir anlam ifade etmeyeceği noktasında fikir beyan eden Çağıner, şöyle devam etti:

“Bundan sonra ancak 2022 planlanabilir. Haziranda açılsa ne olacak? Pazarlama ile ilgili bir bütçe oluşturulmazsa, kara kapılarının açılmasıyla ilgili bir karar bize tebliğ edilmezse - mesela Avrupa’dan bir misafir Türkiye üzerinden gelemez çünkü Türkiye’de karantina var. - Türkiye gelişi haricinde Ercan havaalanı kullanılamıyor. Peki kara kapılarında durum nedir? Oradaki işleyişi de bilmiyoruz çünkü muhatabımız sadece bizim hükümet değildir. Onlar aşıda bize yapmış oldukları hainliği ekonomik olarak da kapıları açmayarak hainlik yapabilirler.

Reklam için para kaldı mı?

Planlama denilen şey 10 gün içerisinde olmaz” diyerek sözlerine devam eden Dimağ Çağıner, “Bizlerin kasasında reklam yapabileceğimiz para var mı, turizm fonunda reklam için para kaldı mı? Devlet batmaz ama sistem iflas etmiş durumdadır” dedi

Çağıner, Başbakan Ersan Saner’e yönelik de sert eleştirilerde bulundu. Ekonominin yönetilmediğini savunan Çağıner, Başbakan elini masaya vurmalıdır” dedi ve şöyle devam etti:

“Başbakan elini masaya vurmalı”

“Ekonomiyi canlandırmak için proje var mı?. Örneğin turizm sadece Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun omuzuna yüklenemez. Canını ortaya koydu ama hükümet nerede? Hükümet etmek irade ister, iradeniz yoksa yönetemezsiniz. Şu anda bu yönetimi göremiyoruz. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Üst Kurulu da suçlamıyorum. Onlar sağlık açısından değerlendirecek. Sağlık Bakanlığı’nın ekonomiyle ilgili karar vermesini beklemek aptallıktır. Bunun kararını hükümet verir. Başındaki Başbakandır. Başbakan yumruğunu masaya vuracak ve sorumluluk alarak karar üretecek, yapamayacaksa da orada oturmayacak.

“Ötelenen borçlar nasıl ödenecek”

“Bu basit bir konu değildir, turizmin 3’ünde açılacakmış, açılmayacakmış. İsyanım buna değil, 2-3 gün sonra bu karar çıkar ama isyanım ne yaptığını bilmeyen bir ekonomi yönetimi içinde olmaktır. Ülke ekonomisinin yönetmek diye bir kavram olur! Bu ülkenin geliri nedir? Ötelenen borçlar bu faiz oranlarıyla nasıl ödenecek. Kağıt üstünde bankalar çok karşıdırlar ama belki de batmıştırlar. Bu kredileri toplayamazlarsa nasıl ilerleyecekler.

"Muhalefeti de gördük!"

Muhalefet partilerine de eleştirilerde bulunan Çağıner, “onları da gördük” diyerek sözlerini sürdürdü:

“Muhalefet de çok heyecanlanmasın, Onların da boyunu aşmıştır bu durum. Hepsini gördük, zaten bu noktaya hep birlikte geldik. Artık şapkayı önüne koymalıdır herkes. Ama ne kadar alınırsa alınsın ekonomik olarak çok zor yıllar bizi bekliyor. Bu borç yükünü bu işletmelerin yürütebilmesi mümkün değildir. Çünkü ekonomi yönetilmiyor, sadece gündelik işler yönetiliyor. Muhalefet de bu gündemlerin peşinde koşuyor. Meclisin derdi ile sokaktaki gündem ayni değil. Nasıl aşacağız bunu, birileri çalışıyor mu, bir komite filan var mı, maalesef yok!”

Başkan Çağıner son sözlerinde “Allah hepimizin yardımcısı olsun” diyerek noktayı koydu.

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19/05/2021 12:15