Çağıner: Sektörün talebi uçuşların ucuzlatılması

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ni (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner Ercan'ın iç hat olması tartışmaları üzerine yorum yaptı.

Çağıner, "İç hat konusu başka yöne çekilmeye çalışılıyor. Sektörün veya ülkenin insanının talebi uçuşların ucuzlatılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

İç hat konusu başka yöne çekilmeye çalışılıyor. Sektörün veya ülkenin insanının talebi uçuşların ucuzlatılmasıdır. Ucuzlatmanın yöntemi ne ise o yapılmalıdır. Bundan önce turizm, eğitim sonra tüm toplum ve ekonomi faydalanacaktır. Seçim öncesi gereksiz tartışmalar bu ülkeyi geriye götürür. Ucuz siyaset karın doyurmuyor.

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18/01/2022 09:50