Çağıner: Turizmde Yılın İlk İzlenimleri Londra'da Alınıyor

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, Londra’daki Work Travel Market fuarında Kuzey Kıbrıs turizminin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çağıner, fuarın, küresel turizm eğilimlerinin belirlendiği bir merkez olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs için Londra’da bulunmanın önemini vurguladı. Çağıner, bu tür fuarların artık yalnızca tanıtım amacı taşımadığını, iş ortaklarıyla iletişimi güçlendirmek ve dünya turizminden pay almak açısından hayati rol oynadığını ifade etti.

"İngiltere Pazarı ile Güçlü İlişkiler Yeniden Kurulmalı"

Çağıner, Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere pazarı için geçmişte önemli bir destinasyon olduğunu ancak pandeminin etkisiyle bu bağın zayıfladığını dile getirdi. İngiltere'den Kuzey Kıbrıs'a seyahat eden yaşça büyük turist kitlesinin azaldığını belirten Çağıner, yeni nesil turistleri Kuzey Kıbrıs’a çekmekte yetersiz kalındığını söyledi. "Maalesef İngiltere'den gelen turist sayısının azalması, ulaşımdaki zorluklar ve tanıtım eksikliği nedeniyle beklentilerimizi karşılayamıyoruz," dedi.

"Turizmde Kaynak Yetersizliği Ciddi Bir Sorun"

Çağıner, turizmi daha etkili tanıtmak ve yeni nesil turist çekmek için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ancak bu kaynakların yeterli miktarda aktarılmadığını belirterek, “Turizm sektörünü sürdürülebilir kılmak için yeterli bütçeye ve profesyonel yönetime ihtiyaç var. Bu kaynaklar turizm sektörünün kendisinden veya stratejik vergi düzenlemeleri ile sağlanabilir. Ancak, bu kaynakların doğru kullanımı için sektör temsilcilerinin de karar mekanizmalarında bulunması şarttır,” dedi.

"2025 İçin Umutlar Azalıyor"

Önümüzdeki yıl için turizmde zor bir dönem beklediklerini ifade eden Çağıner, "2024'te var olanı korumak bile başarı sayılacak. 2025 yılı için ise ekonomideki olumsuzluklar ve Kuzey Kıbrıs'taki dengeler göz önünde bulundurulduğunda, daha zor bir yıl geçireceğimiz görünüyor," dedi.