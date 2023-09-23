Çağıner, ‘Türk Dünyası Kadın Girişimciliğinde İhracat Destekleri’ panelinde konuştu

Türk dünyasının girişimci kadınları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun (GİFED) desteğiyle yapılan organizasyon kapsamında Kocaeli’de bir araya geldi.

Etkinliğin ikinci günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde fuar açılışıyla başladı.

Türk Dünyası Kadın Girişimciliğinde İhracat Destekleri’ panelinde konuşan GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD’ın faaliyetlerini anlatarak Türk Dünyası’ndaki birliğin önemine değindi.

Girişimciliğin bilgi ile becerinin, teori ile pratiğin, çabukluk ile sabrın, para ile yeteneğin iç içe geçtiği bir hayat potası olduğunu ve kadının gücünü fark edip birleştirmesi gerektiğini söyledi.