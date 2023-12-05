Çağıner ve Hacchristodoulou “kadın girişimciliği” anlattı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi, sivil toplum örgütleri ile etkileşim ve diyalog kurmak amacıyla 3. seminerini gerçekleştirdi. Ledra Palace Hotel’de dün akşam gerçekleşen seminerde

moderatörlüğü BM Kadın Birimi Kadınlar için Girişimciliği Hızlandırma Programı (WEA) Direktörü Meral Güzel üstelendi.

Seminerde Kuzey Kıbrıs’ı ülkemizin başarılı iş insanlarından Dr. İçim Çağıner Kavuklu temsil ederken Güney Kıbrıs’ı Dr. Celia Hacchristodoulou temsil etti.

Dr. İçim Çağıner Kavuklu ve Dr. Celia Hacchristodoulou kadın girişimcilere kendi tecrübelerini anlattı.

Kadın girişimcilerin yaşadığı zorluklar ve fırsatlara ilişkin kendi deneyimlerini anlatan konuşmacılar katılımcıların sorularını da yanıtladı.