Çağıner: Vergi oranlarını artırmak kayıt dışılığı teşvik eder

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09/01/2024

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Çağıner: Vergi oranlarını artırmak kayıt dışılığı teşvik eder

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, çeşitli önerilerde bulundu.

Çağıner, vergi oranlarını artırmak, kayıt dışılığı teşvik eden bir karardır ve bunun yerine maliyetleri düşürücü önlemler almak, işletmelerin ekonomik üretim ve hizmet sağlamasını destek olmak ve hane halkını korumak öncelikli olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sürükleyici sektörleri denetleyip büyütecek politikalar üretmek yerine, olmayacak konularla uğraşılmasının ülkenin geleceğini olumsuz etkilediğini savundu.

Çağıner'in açıklaması şu şekilde;

09/01/2024 19:39
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TAGS: Çağıner: Vergi oranlarını artırmak kayıt dışılığı teşvik eder
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