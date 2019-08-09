Çağıner’den Akıncı’ya teşekkür…

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Rum Lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmede KITOB’un hassasiyetlerini dile getirdiği için teşekkür etti.

KTOB Başkanı Çağıner Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bir süre önce birlik olarak Güney Kıbrıs’taki Larnaka Havaalanı’ndan adaya gelen AB üyesi olmayan 3’üncü ülke vatandaşlarına dönük yapılan haksız ve hukuksuz uygulamalarla ilgili rahatsızlıklarını aktardıklarını anımsattı ve Akıncı’nın bugünkü liderler görüşmesinde konuyu gündeme getirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dimağ Çağıner HK Ajans’a yaptığı açıklamasında, “KITSAB ve KITOB Başkanları olarak bir süre önce Larnaka Havaalanından Kuzey Kıbrıs’a gelen 3’üncü ülke vatandaşlarına dönük yapılan haksız ve hukuksuz uygulamaları aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugünkü liderler görüşmesinde güven artırıcı önlemler konusu kapsamında hassasiyet ile Larnaka’dan Kuzey Kıbrıs’a gelen üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanan hukuksuz ve haksız uygulamayı gündeme getirdi. Bunun için kendisine çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın turizm sektöründe büyük rahatsızlık ve sıkıntıya neden olan Rum Yönetiminin bu uygulaması karşısında göstermiş olduğu hassasiyet bizi memnun ederken, ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizm alanında faaliyet gösteren örgütleri dinlemesi bize cesaret ve ümit vermektedir” dedi.

Çağıner, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugünkü görüşmede konuyu gündeme getirmesinin ardından sonuç alabilmek için bunun takibini yapacağından sektör olarak emin olduklarını ifade etti.

Dimağ Çağıner, 21’inci yüzyılda insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bir anlayış ile hareket eden Rum Liderliğine bu haksız ve hukuksuz tutumunu değiştirmesi çağrısında da bulundu.