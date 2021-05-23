Çağıner’den hükümete tepki…

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, ülkeye turist gelmesi için açıklanan kriterleri “Turist getirmeme kriterleri açıklandı” olarak yorumladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çağıner, hükümete sundukları üç öneriyi hatırlatarak “Eğer biz çift aşılı ve çift PCR ile Türkiye’den karantinasız turist getirmeyi sağlayamazsak turizm bitmiştir” dedi.

Dimağ Çağıner’in açıklaması şöyle:

Ülkeye giriş kriterleri en sonunda açıklandı özür dilerim girmeme kriterleri açıklandı.

Hükümet diyorum çünkü bizim muhatabımız sağlık üst kurulu değildir onlar kendi açılarından görevlerini yerine getiriyorlar.

Ülkeye giriş kriterleri için özelikle Türkiye de vaka sayıları yüksek olduğu için çift doz aşı ve çift PCR testini uygun buluyoruz.

Nedeni ise 100 bin de açıklanan vaka sayıları istatistik bir tanımdı; 100 bin nüfus içinde aşılı aşısız PCR’lı veya PCR’sız 100 bin içinde test sonucuna göre çıkan vaka sayısıdır.

Biz ülkeye turist amacı ile gelecek olan turistleri üç adet filtreden geçirecek bir öneri yaptık;

1- çift aşılı olması

2- çift aşılı olup virüs taşıyabilir ondan dolayı geldiği yerden 72 saat öncesi PCR

3- eğer PCR sahte veya PCR olduktan sonra da kapma ihtimaline karşı Ercan da bir test daha.

Evet aşılı kişi taşıyıcı olabilir ama ne kadar oranda bulaştırıcı belli değil bilinen aşısız kişi kadar olmadığı bu nedenle iki PCR taşıyıcı olup bulaştırma ihtimalini azaltması açısından önemli.

Eğer biz çift aşılı ve çift PCR ile Türkiye’den karantinasız turist getirmeyi sağlayamazsak turizm bitmiştir.

Herhangi yüz binde bir turist getirmiyoruz çift aşılı ve çift PCR’lı turist getirmek istiyoruz.

Yönetmek zor iş haklısınız zorlanıyorsunuz ama biraz gayret ile başaracağınıza inanıyorum.

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23/05/2021 17:28