Çağıner’den İmar Planı Konusunda Çağrı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner’den hazırlanan Mağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı konusunda çağrı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, yeni hazırlanan ve kendilerine de sunumu yapılan Mağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı konusunda hükümete çağrıda bulundu. Çağıner, bölgede yeni yapılacak otellerin yatak kapasitesini imar planı ile 55 yatakla kısıtlamanın yatırımcıyı iflasa sürüklemek anlamına geldiğini ve bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

Çağıner, konuyla ilgili Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtladı.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, imar planında, mavi bölge olarak tanımlanan bölgede otel yapılmasına izin verilen alanlarda imar hakkının %47’den %60’a çıkarılacak olmasını olumlu olarak nitelendirdi.

İyi niyetle bir şey yapılmaya çalışılıyor ancak bu yatırımcıyı batırır

Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, “10-20 dönüm inşaat arazisi olan bir yatırımcıya fizibıl olabilecek oda kapasitesi yapma yerine, fizibıl olmayacak bir yatak kapasitesi ile sınır konulmak isteniyor. İyi niyetle farkında olmadan yapılan bu davranış ne yazık ki yatırımcıyı batırır” dedi.

Model olarak Sicilya adasının alındığının kendilerine söylendiğini ancak, Sicilya’nın Akdeniz’in ortasında İtalya markası altında yer alan bir ürün olduğuna vurgu yapan Dimağ Çağıner, orada da fiyat olarak yatak- kahvaltının gecelik 100-150 eurodan başladığını söyledi.

Çağıner, 40-50 odalı bir otel yapılmasından söz ediliyorsa, gecelik konaklama fiyatlarının da fizibıl olabilmesi için yüksek tutulması gerektiğine işaret etti. Çağıner mevcut koşullarda Kuzey Kıbrıs için bunun mümkün olmadığının altını çizdi.

Dimağ Çağıner turizmin taleple yönetildiğini ve bir destinasyon olabilmek için de pazarlama ve tanıtmanın yapılması ve daha sonra içte ürün çeşitlendirmesine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzun yürüyüş yolu imar planının olumlu yönü

Dimağ Çağıner, olumsuzlukların yanında hazırlanan imar planında olumlu yönler de bulunduğunu dile getirip, buna örnek olarak da 40 kilometrenin üzerinde denize sıfır olarak öngörülen yürüyüş, koşu, bisiklet yolu projesini gösterdi.

Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, “Yapılan imar planı çalışması iyi niyet ve iyi düşünce ile yapılmıştır. Bir maksadı vardır ama İskele Bölgesi’nin denize taraf olan kısmında ekonomik olarak yanlış bir planlama vardır. Çünkü o ebattaki tesislerin fizibıl olması mümkün değildir. Kaldı ki yolun diğer tarafında da yan tarafta 25-30 katlı bina varken, yeni imar planında yeni yapılacak olanı 10 kata düşürecek. Yine bir görüntü kirliliği yaratılacak, yine bir planlama aksaklığı doğacak. Halbuki yapılması gereken, bundan sonra yapılacak olan binaların altyapısal olarak (kanalizasyon, yol, derelerin ıslahı) eksikliklerini giderecek katı uygulamalar getirerek yatırımcıyı bu noktalarda yatırım yapmaya itmek olmalıdır. Yine bundan kaçıp yatay büyüme, yani arkaya doğru büyüyüp arazileri kısıtlama noktasına gelindi” şeklinde konuştu.

Bunun da planlama açısından bölge için ekonomik bir kısıtlama getireceğine vurgu yapan Çağıner "Kuzey Kıbrıs olarak zor pazarlanan bir destinasyonuz. Bu destinasyonun pazarlanması için yurt dışında Rumların lobiciliği ile mücadele ediliyor, içte ise bürokrasinin yarattığı sıkıntılarla boğuşuluyor. Bu koşullarda yatırım yapmak imkansız hale geliyor" dedi.