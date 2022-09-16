Çağkan Yapı İskele ve Omağ Development Rallisi başlıyor

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16/09/2022

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Çağkan Yapı İskele ve Omağ Development Rallisi başlıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development sponsorluğunda bugün (17 Eylül Cumartesi) başlıyor.

Çağkan Yapı İskele ve Omağ Development Rallisi başlıyor

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının beşinci yarışı iki günlük programla yapılıyor. Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi’nin seremonik startı bugün (17 Eylül Cumartesi) Kermiya’da bulunan Omağ Intense önünden (Nomi Bar) saat 19.00’da verilecek. Saat 20.00’de Zet Leisure Center’de Tırmanma ve Drift araçlarının gösterisinin ardından Özel Seyirci Etabı geçilecek. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 15 ekip yarışacak. Zet Özel Seyirci Etabı’nda ise 24 araç start alacak.

Pazar günü Aktepe, Alayköy ve Kanlıköy etapları geçilecek

18 Eylül Pazar günü ekipler Alayköy, Kanlıköy ve Kermiya bölgelerinde hazırlanan 3 etabı toplamı 7 etap olacak şekilde geçecekler. İlk olarak yaklaşık 10 kilometrelik Aktepe etabı 10.20 ve 11.10 ilk aracın start saati olacak şekilde iki kez art arda geçilecek. Ardından aynı bölgede hazırlanan yaklaşık 12 kilometrelik Kanlıköy etabı 12.50 ve 13.30’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Bu 4 etap Aktepe ormanı içerisinden ve Zet Leisure Center’in kuzeyinde yer alan zıplama noktasından izlenebilecek. Öğleden sonra ise 3 kez art arda Alayköy etabı geçilecek. İlk araç için Alayköy etabı saatleri 15.55, 16.35 ve 17.20 olacak. Metehan şehit çocukları arsalarından veya Alayköy yolu üstünde, sol tarafta Alayköy zıplama noktasından yarış takip edilebilecek. Servis alanının Gönyeli Bulvarı üzerinde kurulacağı yarışın finiş ve ödül töreni Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünde yapılacak.

 

Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi Kayıt Listesi:

 

 

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

Drift NEU Racing Team

Enver Haskasap

Güner Şevketoğlu

Skoda Fabia R5

2

2

GOODYEAR Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Ford Fiesta S2000

2

3

Drift NEU Racing Team

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

4

Kıbrıs Online Rally Team

Barış Kalfaoğlu

Ahmet Özerdem

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

5

Kıbrıs Online Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Gürün

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

6

Kıbrıs Online Rally Team

Mehmet Çocuk

İrfan Topçu

Mitsubishi Lancer Evo X

N

7

GOODYEAR Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

8

Team Evo RT

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

9

GOODYEAR Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

10

Team Evo RT

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

11

Team Evo RT

Yusuf Cambaz

Gökhan Sancar

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

12

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Serdar Kumru

Fiat Palio

3

13

Karaduman Rally Team

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugeot 206 Gti

3

14

Team Evo RT

Hüseyin Yarkıner

Ali Yöncü

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

15

 

Mahmut Bozalanlar

Mustafa Bektaş

Can-Am Maverick X3

R
16/09/2022 18:10
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