Çağkan Yapı İskele ve Omağ Development Rallisi tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development sponsorluğunda yapıldı. Ralli, dün (18 Eylül Pazar) geçilen 7 etabın ardından tamamlandı. Rallinin kazananı Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi oldu.

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18/09/2022

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Çağkan Yapı İskele ve Omağ Development Rallisi tamamlandı

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının beşinci yarışı iki günlük programla yapıldı.

Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi dün (18 Eylül Pazar) geçilen 7 etapla tamamlandı. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile organize edilen rallide 15 ekip mücadele etti fakat zorlu etapların ardından finişe 10 ekip ulaşabildi. Cumartesi akşamı (17 Eylül Cumartesi) Zet Leisure Center’de yapılan açılış etabının ardından dün (18 Eylül Pazar) mücadele Alayköy, Kanlıköy ve Kermiya bölgelerinde hazırlanan etaplarda devam etti. 3 etabın toplamda 7 kez geçilmesiyle yapılan rallide birinciliği Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi almayı başardı.

 

Onları, Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ikinci olarak takip etti. Bu ikili aynı zamanda sınıf 2’nin de podyumunu oluşturdu. Genel klasmanda üçüncülüğü alan Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi olurken, ikili Sınıf N birincisi olmayı başardı. Sınıf N’de ikinci Drift NEU Racing Team’den Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi olurken Sınıf N üçüncüsü Goodyear Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Genel klasmanda beşinci olan Team EVO RT ekibi, Selen Bilgimer-Ali Burhan ikilisi Sınıf 1’de birinci olan ekip oldu. Sınıf 1 ikincisi ve genç pilotlar birincisi ise Hüseyin Yarkıner-Ali Yöncü ikilisi oldu.

Sınıf R birincisi Mahmut Bozalanlar-Mustafa Bektaş ikilisi ve Sınıf 3 birincisi Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Serdar Kumru ikilisi oldu. Sınıf 3 ikincisi ise Karaduman Rally Team’den Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi oldu. Ahmet Kişmir Ralli Kupası’na da puan veren rallide birinciliği Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi aldı. İkinci Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi olurken üçüncü Selen Bilgimer-Ali Burhan ikilisi oldu. Yarış sonunda rallinin ödül töreni, Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünde yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Çağkan Yapı İskele Sistemleri’nden Aycan Hacımevlüt Odun, Özcan Bozalanlar, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve Asbaşkanı Mahmut Sezinler takdim etti. Ahmet Kişmir Kupası’nda ise ödülleri Reyhan Kişmir ve Bengü Kişmir Taşkent takdim etti.

Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi Zet Seyirci Özel Etabı dereceleri:

 

 

 

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

Drift NEU Racing Team

Enver Haskasap

Güner Şevketoğlu

Skoda Fabia R5

2

53:33.3

2

GOODYEAR Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Ford Fiesta S2000

2

54:48.5

3

Kıbrıs Online Rally Team

Barış Kalfaoğlu

Ahmet Özerdem

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

56:09.0

4

Drift NEU Racing Team

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

56:33.5

5

Team Evo RT

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

57:11.4

6

GOODYEAR Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

58:19.5

7

 

Mahmut Bozalanlar

Mustafa Bektaş

Can-Am Maverick X3

R

1:04:53.4

8

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Serdar Kumru

Fiat Palio

3

1:05:10.9

9

Team Evo RT

Hüseyin Yarkıner

Ali Yöncü

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

1:05:56.4

10

Karaduman Rally Team

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugeot 206 Gti

3

1:11:27.1

11

GOODYEAR Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

Finiş Göremedi

12

Kıbrıs Online Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Gürün

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

Finiş Göremedi

13

Kıbrıs Online Rally Team

Mehmet Çocuk

İrfan Topçu

Mitsubishi Lancer Evo X

N

Finiş Göremedi

14

Team Evo RT

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

Finiş Göremedi

15

Team Evo RT

Yusuf Cambaz

Gökhan Sancar

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

Finiş Göremedi

 

 

 

18/09/2022 21:37
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TAGS: Çağkan Yapı İskele ve Omağ Development Rallisi tamamlandı
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