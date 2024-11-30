Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi’nin ilk günü Akdeniz’de yapıldı

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30/11/2024

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Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi’nin ilk günü Akdeniz’de yapıldı

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının sekizinci ve final yarışı iki günlük programla yapılıyor. Geçtiğimiz sezonun da finali olarak yapılan “Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi” ilk günü Akdeniz bölgesinde geçilen 4 etapla yapıldı. Yaklaşık 15 kilometrelik zorlu ve keyifli etapların sonunda zirvede Volkswagen Polo GTI R5 ile Goodyear Racing Team adına yarışan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi yer aldı. 4 etapta da en iyi dereceyi yapmayı başaran ikili liderlik koltuğunda otururken, 4 etapta da en iyi ikinci dereceyi elde eden, Skoda Fabia R5 ile Goodyear Racing Team adına yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci sırada yer almayı başardı. Şampiyonada sezon boyunca topladığı puanlarla liderlik koltuğunda oturan ve daha kontrollü bir ralli geçiren Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi üçüncü sırada ilk günü tamamlayan ekip oldu. NEU Drift Racing Team adına Volkswagen Polo GTI R5 ile yarışan Haskasap-Mulla ikilisi mevcut sıralama ile yarış tamamlanırsa şampiyonluklarını ilan edecekler. Günün lideri Alptürk-Çağla ikilisi, aynı zamanda Sınıf 2’de de liderlik koltuğunda otururken, Sınıf 1 lideri Stage Cars Rally Team adına Mitsubishi Lancer Evo 10 ile yarışan Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi oldu. Sınıf R lideri Tolga Güllü-Hasan Önderol ikilisi olurken, Sınıf 4’te şampiyonluğunu ilan eden Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi günün lideri konumunda bulunuyor. Selen Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi ile Hüseyin Yarkıner-Ümit Kolçak ikilisinin mekanik sorun yaşayarak ilk günü tamamlayamadığı rallide, yarışın favorilerinden Fikri Macila-Harun Çakır ikilisi de dördüncü sırada yarışı sürdürürken, Macila’nın hasta olması nedeniyle çekilmek zorunda kaldılar.

 

Pazar günü YDÜ içerisinde ralli şov yapılacak

Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra, İkas Süpermarket, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Sportface, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Car&Cars, Dorana Turizm ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilen yarışta 1 Aralık 2024 Pazar günü Alayköy Sanayi Bölgesi ile Hipodrom arasında hazırlanan etap iki kez geçilecek. Güne 09.30’dan itibaren servis alarak başlayacak olan ekipler 10.30’da Alayköy 1 etabını, 11.30’da da Alayköy 2 etabını geçecekler. Ardından YDÜ’ye dönecek olan ekipler servis alıp İkas Seyirci Özel Etabı’nı geçecekler. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde hazırlanacak seyirci özel etabı 14.45’ten itibaren yapılacak ve ralli İkas Süpermarket önünde yapılacak ödül töreni ile son bulacak. İkas SSS seyirciler için ücretsiz olacak ve Drift araçları, tırmanma araçları yine seyircilere keyifli anlar yaşatacak.

Program

1 Aralık Pazar    

Servis B YDÜ: 09.35

ÖE5 Alayköy 1: 10.33

ÖE6 Alayköy 2: 11.36

Servis C YDÜ: 12.06

ÖE7 İkas SSS: 14.49

Podyum İkas Süpermarket: 15.30

 

Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi İlk Gün Dereceleri:

               No.        Takım    Pilot       Co-Pilot Araç       Sınıf       Derece

1             6             Goodyear Racing Team  Cevdet Alptürk   Mehmet Çağla   Volkswagen Polo GTI Rally2            2             34:02.7

2             2             Goodyear Racing Team  Çağkan Bozalanlar           Hasan Evrensel  Skoda Fabia Rally2    2             34:50.6

3             1             NEU Drift Racing Team   Enver Haskasap Halil Mulla           Volkswagen Polo GTI Rally2            2             36:03.7

4             14           Stage Cars Rally Team     Ahmet Özerdem               Kani Avkıran        Mitsubishi Lancer EVO10    1             37:07.5

5             8             Goodyear Racing Team  Cem Yudulmaz   Ahmet Gürün      Ford Fiesta Rally2               2             37:41.0

6             15           Goodyear Racing Team  Mehmet Çocuk  İrfan Topcu         Ford Fiesta S2000               2             37:51.9

7             4             Goodyear Racing Team  Oktay Çocuk       Hüseyin Çocuk   Skoda Fabia Rally2               2             38:36.1

8             7             Bilgimer Rally Team        Sadık Bilgimer    Buse Bilgimer     Mitsubishi Lancer EVO8     1             39:08.9

9             20                         Tolga Güllü          Hasan Önderol   Canam Maverick              R               39:15.5

10           21           NEU Drift Racing Team   Erdaş Uçaner      Arkın Şevketoğlu              Canam Maverick             R             40:12.8

11           10           Çelebçi Motorsport Team             Mustafa K. Baran             Gökan Bolatçıoğlu               Ford Fiesta Proto             1             40:41.1

12           12           Biricik Rally Team             Hakan Biricik      Ahmet Biricik      Subaru Impreza 1               42:19.2

13           18           Karaduman Rally Team  Özhan Karaduman           Ahmet Buzlukçuoğlu        Fiat Palio      4             48:59.8

14           3             Bilgimer Rally Team        Selen Bilgimer    Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer EVO6     1             57:02.2

15           17           Bilgimer Rally Team        Hüseyin Yarkıner              Ümit Koçak         Mitsubishi Lancer EVO7       N            1:02:31.5

16           5             Macila Rally Team            Fikri Macila         Harun Çakır        Volkswagen Polo GTI Rally2            2             DNF

 

 

30/11/2024 19:57
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TAGS: Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi’nin ilk günü Akdeniz’de yapıldı
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