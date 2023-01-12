Çağla Altunkaya'dan 480 bin TL'lik ayakkabı siparişi

Akmerkez’de yeni açılan İkonik Store’un en dikkat çeken ürünü, ‘Air Dior’ ayakkabılar oldu. Çağla Altunkaya, 240 bin liradan satışa sunulan ayakkabılardan iki çift sipariş etti.

YENİ MAĞAZADA SATIŞA SUNULDU

Dünyaca ünlü markaların sınırlı sayıdaki ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturan İkonik Store, Akmerkez’de açıldı.



Mağazanın en dikkat çeken ürünü, Dior ve Nike iş birliğinden doğan “Dior x Air Jordan 1” ayakkabılar oldu.

SADECE 8.500 ADET ÜRETİLDİ

Dior Men’in kreatif direktörü Kim Jones’un imzasını taşıyan ayak- kabıdan dünyada sadece 8 bin 500 adet üretildi.

İkonik Store’de 240 bin liraya satılan ayakkabının ilk sahibi Çağla Altunkaya oldu. Üstelik Altunkaya iki çift sipariş verdi.

Bu habere tepkiniz:



12/01/2023 11:34