Çağla Altunkaya'dan açıklama geldi: Acun Ilıcalı yeniden baba mı oluyor?

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16/10/2024

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Çağla Altunkaya'dan açıklama geldi: Acun Ilıcalı yeniden baba mı oluyor?

Acun Ilıcalı ile birlikteliklerini 4 Eylül'de nikahla taçlandıran Ayça Çağla Ilıcalı'nın bebek beklediği iddiaları ortaya atılmıştı. 

Acun Ilıcalı (55), uzun zamandır birlikte olduğu Ayça Çağla Ilıcalı (25) ile 4 Eylül'de nikah masasına oturdu. Esma Sultan Yalısı'ndaki nikahtan sonra Ilıcalı, her şeyi eşi Ayça Çağla için yaptığını söylemişti.

Düğün sonrası bebek iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftten yanıt geldi.  İstinye Park'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayça Çağla Ilıcalı, "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusuna; çok iyi gittiği yönünde yanıt verdi.

"Kısmet işi"

Ayça Çağla Ilıcalı, hakkında çıkan hamilelik haberlerine de yanıt verdi. Ilıcalı, “Henüz hamile değilim. Sürekli yazılıp çiziliyor fakat hamile olduğumda zaten açıklarım. Bu işler kısmet işi, doğru zaman ne zamansa o zaman olmasını istiyoruz” diye konuştu.

 

16/10/2024 10:27
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TAGS: Acun Ilıcalı
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