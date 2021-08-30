Çağla Konuloğlu 7. Ölüm Yıldönümünde Unutulmadı…

İZ BIRAKANLAR/ Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Çağla Konuloğlu

Çağla Konuloğlu, öğretmenlikten emekli olduktan sonra çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmalar yaptı. Siyasi mücadelenin içerisinde yer alan Konuloğlu’nun "Anılarla Kıbrıs'ta Yaşam 30 yıl Güney’de", “Arabali Destanı” adlı kitapları var.

‘Yurtsever’ ve ‘demokrat’ kimliğiyle tanınan Çağla Konuloğlu, uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Konuloğlu, eski sendikacılardan Türk-Sen eski başkanı Önder Konuloğlu’nun da eşiydi… Konuloğlu, öğretmenlikten emekli olduktan sonra çeşitli kurumlarda ve sivil toplum örgütlerinde de aktif görev aldı.

Çağla Konuloğlu’nun yayınlanmış birçok kitap ve makalesi de bulunuyor…

Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nün tarihini yazdı

Çağla Konuloğlu, 1944 yılında Limasol'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Limasol'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Astronomi Bölümü’nden mezun oldu.

1967 - 1995 yılları arasında öğretmenlik yapan Konuloğlu, emekli olduktan sonra çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmalarını sürdürdü, makaleler yazdı. Siyasi mücadelenin içerisinde de yer alan Konuloğlu’nun Mart 2005’te "Anılarla Kıbrıs'ta Yaşam 30 yıl Güney’de" adlı kitabı yayımlandı.

Konuloğlu, “Arabali Destanı”nı da yazan kişidir.

Konuloğlu “Dipsiz Kuyu” adlı romanıyla özellikle kadın-erkek ilişkilerine odaklandı. Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nün tarihini de kitaplaştıran Konuloğlu, Ağustos 2014’te vefat etti.

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30/08/2021 14:05