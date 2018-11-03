HABER KIBRIS

Çağla Şıkel alay konusu oldu

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'ya destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel, Ahmet Kural yerine Arda Kural yazınca sosyal medyada alay konusu oldu

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03/11/2018

Çağla Şıkel alay konusu oldu

Şarkıcı Sıla, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü ifade ederek 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla’nın başına gelen bu olaydan sonra birçok ünlü isim sanatçıya destek verdi. Bu isimlerden biri de Çağla Şıkel oldu.

ÇAĞLA ŞIKEL ‘KURAL’LARI KARIŞTIRDI

Çağla Şıkel, Sıla’nın yaşadığı şiddet olayında “Geçmiş olsun dünya güzeli” diyerek şarkıcıya destek oldu. Ancak Çağla Şıkel, yaptığı paylaşımda Ahmet Kural yerine oyuncu Arda Kural’ın adını yazınca sosyal medyada olay oldu.

 

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ARDA KURAL’DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Çağla Şıkel’in yaptığı paylaşıma ilk tepki ise paylaşımda adı geçen Arda Kural’dan geldi. Sosyal medya sayfasından açıklama yapan Arda Kural, “Hangi ara Sıla’yı dövmüşüm hatırlamıyorum, sevgili olduğumuzu bile şimdi öğreniyorum.” dedi.

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TAGS: Çağla Şıkel, HABER, KIBRIS
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