Çağla Şikel sitem etti: 15 yaş küçükse benim 60 yaşında olmam gerekiyor

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, yeni sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddialarına yanıt verdi.

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13/01/2025

Çağla Şikel sitem etti: 15 yaş küçükse benim 60 yaşında olmam gerekiyor

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ 2015 yılında yollarını ayıran ve 2 çocuğu olan Çağla Şıkel, yeni bir aşka yelken açtı.

46 yaşındaki Şıkel sosyal medya hesabında yapılan haberlere sitem etti.

"BENİM 60 YAŞINDA OLMAM GEREKİYOR"

Yıldız "Hiçbir şekilde araştırmadan sormadan 15 yaş küçük sevgilisi yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse ve benim 60 yaşında olmam gerekiyor teşekkürler" açıklamasında bulundu.

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TAGS: Çağla Şikel, magazin, haber
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