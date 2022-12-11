Çağla Şıkel'den üzücü haber

Çağla Şıkel, sosyal medya sayfasından kötü haberi takipçilerine duyurdu.

Sosyal medya sayfasını sık kullanan ünlü isimler arasında yer alan Çağla Şıkel, şimdi ise üzücü bir paylaşımla gündeme geldi.

Çağla Şıkel, İnfluenza virüsü kaptığını Instagram'dan duyurdu. Çocukları Kuzey ve Uzay'dan virüsü kaptığını söyleyen model, maskeli karesini yayınladı.

Şıkel, "Hangi anne yavrusuna bakarken hastalanmaz ki. Aman dikkat! Covid'e benzemiyor" dedi.

Evine kapanan Şıkel, köpeği Tarçın'ın kendisini yalnız bırakmadığını söyledi. Minik dostunu da yayınlayan model, "Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum çünkü inanılmaz bulaşıcı ama bu köpek beni asla yalnız bırakmıyor delireceğim.

Bu habere tepkiniz:



11/12/2022 20:53