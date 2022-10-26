Çağla Şıkel'in açıklaması dikkat topladı: Ben parayı zor kazanıyorum

Çağla Şıkel, israfı sevmediğini ve harcamalarına çok dikkat ettiğini söyledi. Şıkel “Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim. Birinci gün kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. O paraları hayatta vermem. Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum” dedi. İşte Şıkel'in açıklamaları...

Çağla Şıkel konuk olduğu ‘İşin Aslı’ programında karın kaslarının sırrını verdi. Şıkel "Kas hepimizin vücudunda var. Benim kaslarımın görünür olmasının sebebi önünde bir şey olmaması."

"Ben de makarna, pilav, köfte, İskender, pizza, kokoreç yiyorum. Patates kızartmasına ölüyorum. Haftada bir gün yiyorum ama ertesi gün sporumu yapıp dengeli beslenmeye çalışıyorum."

Kötü beslenirsem, yağlanma olursa o kaslar görünmüyor. Ameliyatla six pack yaptırılmaz" dedi.

Şıkel, israfı sevmediğini belirterek, "Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim. Birinci gün kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün?

O çanta herhangi bir çanta oluyor. O paraları hayatta vermem. Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum" dedi.

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26/10/2022 15:15