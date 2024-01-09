Çağlar Söyüncü için 20 milyon Euro'luk teklif

Leicester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra geçen yaz Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol takımında yeteri kadar forma şansı bulamıyor. Yine de transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan Çağlar'ın adı Fenerbahçe ile anılıyordu ancak iddialara göre milli stoperin son talipleri Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ve Premier Lig takımı Fulham.



ROMA ÇAĞLAR'I İSTİYOR



Ocak ayında savunmaya takviye yapmak isteyen Serie A ekibi, Juventus'un genç stoperi Dean Huijsen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Ancak İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, savunmaya bir transfer daha yapmak istiyor. Gündemdeki isim ise Atletico Madridli Çağlar Söyüncü.



KİRALAMA PLANI



Roma'nın Çağlar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istemesi nedeniyle transferinin kolay olmadığı belirtildi. Haberde, Türk futbolcunun transfer döneminin son haftasına kadar takımında kalması halinde İtalyan kulübüne kiralanmasının önünün açılabileceği yorumu yapıldı.



FULHAM'DAN 20 MİLYON EURO



Bu arada Premier Lig takımı Fulham'ın da milli stoperi istediği öne sürüldü. Di Marzio, İngiliz kulübünün Çağlar Söyüncü ile 20 milyon Euro civarında bir teklifte bulunduğunu kaydetti.

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