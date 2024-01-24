Çağlar Söyüncü'de tek pürüz kaldı

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü için de girişimlerini sürdürüyor.

Porto, Milan, Monaco, West Ham ve Milan gibi takımlardan gelen teklifleri geri çeviren Çağlar, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini yönetimine bildirdi.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Türk futbolcunun bu tavrı sonrası Atletico Madrid, diğer takımlardan daha düşük bir teklif sunmasına rağmen sarı lacivertlilere "Evet" dedi.

Her konuda anlaşma sağlandıktan sonra artık resmi açıklamanın gelmesi beklenirken, kulüpler ödeme planı konusunda bir türlü orta yolu bulamadı.

Fenerbahçe, kiralama bedeli iki yıla yaymak istiyor. Atletico Madrid ise sezon sonuna kadar tüm parayı almanın peşinde.

Çağlar'ı isteyen Porto ve Fulham'ın kiralama ücretini peşin vermeyi kabul etmesi nedeniyle İspanyol kulübü şu ana kadar bu konuda geri adım atmadı. Pazarlıklar devam ediyor.