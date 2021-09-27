Çağlar Yüksel davasında zanlılar tutuksuz yargılanacak

Gazeteci Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan Tarkan Kazım Ozansoy, Ahmet Ateş ve Mehmet Tunç Altuoğlu bugün teminat amaçlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ersan Yaran olguları aktardı. Polis, 02.08.2021 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Demirhan'da Ecevit caddesinde adresinde ikamet etmekte olan gazeteci Çağlar Yüksel’in ikametgâhımın avlusu içerisine girdiği sırada 2 erkek şahıs tarafından tasarruflarında bulunan ahşap sopa ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurmaları sonucu başının arka kısmında yaklaşık 5 cm lik kesinin oluşmasına sebebiyet verip yaralayıp ciddi bir şekilde darp edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün Çağlar Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı gerekçesi ile müşahede altına alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Ahmet Ateş’in polise zanlılar Tarkan Kazım Ozansoy ve Mehmet Tunç Altuoğlu ile birlikte müştekinin evinin yakınına gittiklerini ayrıca zanlı Ozansoy’un arabadan beyzbol sopası alıp zanlı Altuoğlu ile birlikte müştekinin evine gidip, bir süre sonra koşarak arabaya döndüklerini anlattığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün ispati vücutta bulunmaları 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları, ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. (Kamalı Haber)





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27/09/2021 14:47