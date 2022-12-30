Çağlayan Çocuk Yuvası’na otomobil bağışı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’na Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), Northernland Construction ve Osmanlızade Otomotiv işbirliğinde otomobil bağışında bulunuldu.

Bağış töreninde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Kemal Ataman, Northernland Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, Osmanlızade Otomotiv temsilcisi Berk Sicimoğlu konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından otomobil Çağlayan Çocuk Yuvası Müdürü Osman Karamanlı’ya teslim edildi.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, Çağlayan Çocuk Yuvası’na ihtiyacı olan arabanın bağışlanmasına vesile olan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), Northernland Construction ve Osmanlızade Otomotive teşekkür etti.

Taçoy, yuvadaki çocukların okula gitmelerini sağlayacak arabanın yuvanın önemli ihtiyacını karşılamış olacağını dile getirdi.

Duyarlılık sürdükçe sürece topluma fayda sağlanmaya devam edeceğini belirten Taçoy, herkese teşekkür etti.

Taçoy, yeni yılın herkese daha fazla mutluluk, başarı, sağlık, kazanç sağlaması, yardımlaşmanın artması dileğinde bulundu.

-Ataman

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Kemal Ataman, banka olarak toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hareket ettiklerini, birçok kuruluşa destek verdiklerini belirtti.

Ataman, bunun topluma karşı misyonlarının bir parçası olduğunu söyleyerek, yeniyıl hediyelerini mütevazı tutarak, bütçeyi artırarak yuvanın ivedi ihtiyacı olan arabanın alınmasına katkıda bulunduklarını söyledi.

-Yiğittürk

Northernland Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, sosyal sorumluluk bilinci ve toplumdan aldıklarını topluma verme amacıyla hareket ettiklerini söyledi.

Yiğittürk, yeniyıl hediyesi yerine çevre, eğitim, çocuk ve spor alanına katkıda bulma kararı aldıklarını ifade etti.

-Sicimoğlu

Osmanlızade Otomotiv temsilcisi Berk Sicimoğlu da arabanın hayırlı olmasını diyerek, Bakan Taçoy’a da imkan sağladığı için teşekkür etti.

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30/12/2022 12:48