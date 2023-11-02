Cagliari, 120. dakikada ''altın'' buldu

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02/11/2023

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Cagliari, 120. dakikada ''altın'' buldu

İtalya Kupası 2. turunda normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Udinese'yi 120. dakikada attığı golle deplasmanda 2-1 mağlup eden Cagliari, adını üst tura yazdırdı.

İtalya Kupası'nda Udinese ve Cagliari; 2. turda karşı karşıya geldi. Friuli Stadyumu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Ev sahibi Udinese, 63. dakikada Guessand'ın attığı golle Cagliari karşısında 1-0 öne geçti.

80. dakikada Benito Viola'nın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye gitti ve Cagliari beraberliği yakaladı: 1-1

Müsabakanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve 15'şer dakikalık iki uzatma devresine geçildi.

120. dakikada Gianluca Lapadula attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılan konuk ekip Cagliari, adını son 16 turuna yazdırdı.

Cagliari, son 16 turunda Milan ile karşılaşacak.

02/11/2023 09:05
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HK SPOR

FIFA'dan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e üç yıl men cezası

HK SPOR

FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e üç yıl men cezası verdiğini duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, fair-play prensiplerinin ihlali ve saldırgan davranışları kapsayan 13 numaralı disiplin kodunu ihlal ettiği gerekçesiyle Luis Rubiales'e futbolla ilgili faaliyetlerden üç yıl men cezası verilmesine karar verildi. Rubiales'in, cezaya itiraz hakkının bulunduğu da ifade edildi. Avustralya'nın Sidney kentinde FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 20 Ağustos'ta oynanan final maçında İngiltere'yi 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya'da, madalya töreni sırasında kadın milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmesinin ardından gelen baskılarla Rubiales istifa etmiş, Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda da görevinden alınmıştı. Rubiales, FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden de uzaklaştırılmıştı. RFEF, geçici olarak başkanlığa getirdiği Pedro Rocha'nın aldığı kararla, Vilda'nın daha önceden yardımcılığını yapan Montse Tome'yi teknik direktörlüğe getirse de kadın futbolcuların federasyon içinde başka değişiklikler istemesi ve İspanya Milli Takımı'nı boykot etmesiyle sorunlar devam etmişti. Oyuncuların, "köklü değişiklikler yapılması" taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle milli takıma karşı yaptıkları boykot, hükümetin araya girmesiyle 20 Eylül'de sona ermişti.
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