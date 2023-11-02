Cagliari, 120. dakikada ''altın'' buldu
02/11/2023
İtalya Kupası 2. turunda normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Udinese'yi 120. dakikada attığı golle deplasmanda 2-1 mağlup eden Cagliari, adını üst tura yazdırdı.
İtalya Kupası'nda Udinese ve Cagliari; 2. turda karşı karşıya geldi. Friuli Stadyumu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.
Ev sahibi Udinese, 63. dakikada Guessand'ın attığı golle Cagliari karşısında 1-0 öne geçti.
80. dakikada Benito Viola'nın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye gitti ve Cagliari beraberliği yakaladı: 1-1
Müsabakanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve 15'şer dakikalık iki uzatma devresine geçildi.
120. dakikada Gianluca Lapadula attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılan konuk ekip Cagliari, adını son 16 turuna yazdırdı.
Cagliari, son 16 turunda Milan ile karşılaşacak.