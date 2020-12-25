Çağman Bakanlığına Bağlı Daireleri Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler, Çalışma ve İhtiyat Sandığı Daireleri’nin Lefkoşa ilçesindeki hizmet binalarını ziyaret ederek, personeli ile tanıştı ve personelinin yeni yılını kutladı.

Bakanlık açıklamasına göre, Bakanlık bürokratları eşliğinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, personelle sohbet eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman, dairelerin faaliyetleriyle ilgili bilgi de aldı.

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25/12/2020 16:14