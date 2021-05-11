Çağman: Sorunların çözülmesi için üzerimize düşeni yapacağız

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, beraberindeki heyetle, Engelliler Haftası dolayısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında engelli bireylerin beklentilerini içeren 15 maddelik istem paketi ile acil istihdam bekleyen engelli listesi Bakan Çağman’a sunuldu. Ayrıca, inşası devam eden Engelsiz Yaşam Evi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, “2006 yılından beri kamuda tek bir engelli istihdam edilmedi” diyerek, sorunun düzeltilmesini talep etti.

Yasa çerçevesinde engellilerin haklarının verilmesi gerektiği üzerinde duran Yücetürk, Başbakanlık bünyesinde kurulan Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun oluşumuna da engelliler arasında eşitsizlik yarattığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Engellilerin ulaşım ve dolaşım sorunlarına da değinen Yücetürk, özel eğitim konusunda da destek istedi.

ÇAĞMAN: “SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da, görevde oldukları sürece ülkede yaşayan engellilerin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Engelsiz Yaşam Evi projesinin ikinci etabının son aşamasına gelindiğini dile getiren Çağman, Engelsiz Yaşam Evi’nin tamamlanarak Temmuz ayında hizmete girmesinin hedeflendiğini kaydetti. Çağman, Yeni Erenköy’de de Engelsiz Yaşam Evi ile Aile Danışma Merkezi projesi üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

İstihdam olanakları yaratmayı ve engelli bireylere gerekli donanımı sağlamayı istediklerini ifade eden Çağman, engelli bireylerin sosyal yaşama ve çalışma yaşamına daha çok katılımlarını sağlamanın ve sorunların çözümünün görevleri olduğunu kaydetti.

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11/05/2021 13:51