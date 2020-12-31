Çağman Yeni Yıl Mesajında Sağlık ve Huzur Diledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, 2021 yılının Kıbrıs Türk halına ve dünyaya sağlık, barış, huzur ve refah getirmesi dileklerini iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman yayımladığı yeni yıl mesajında “2021 yılının milletimize ve dünyaya sağlık, barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyor; toplumsal hayatımızda daima sağduyunun hoşgörünün kardeşliğin sevgi ve saygının hakim olmasını diliyorum. Bu duygu düşüncelerle, tüm halkımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, selam sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı

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31/12/2020 15:02