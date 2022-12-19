Çağra Çalışanları Unutulmaz Bir Yılbaşı Partisinde Bir Araya Geldi

Başarılı bir yılın yorgunluğunu atan 75 Çağra çalışanı, Mimoza Beach Hotel’de doyasıya eğlendi.

10. Yılın üzerindeki çalışanlara plaketleri takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs genelinde Çağra Showroom Concept ve Çağra Home Center olarak 75 Çağra çalışanı başarılı ve verimli geçen 2022 yılının yorgunluğunu, Çağra tarafından Mimoza Beach Hotel’de düzenlenen yılbaşı partisinde attı.

18. , 19. , 23. , 25. , 26. , 28. , 30. ve 34. hizmet yılını dolduran 8 çalışana, hizmet plaketleri Çağra yönetimi tarafından takdim edildi.

Yemeğe Çağra Yönetim Kurulu Başkanı KAMİL ÇAĞRA ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Çağra, Olgu Çağra ve Ödül Çağra katıldı.

Gecede konuşma yapan Çağra Yönetim Kurulu Başkanı KAMİL ÇAĞRA, 1988 yılında Girne’de kiralık 40 m2’lik bir mağazada konsinye mallarla başlayan iş hayatı, 1995’de Girne’nin en işlek caddelerinden birinde Girne Merkez binasına taşınarak gelişimin ilk adımını attığını söyledi. 2015 Eylül’de 300 m² olarak açılan Mağusa şubesi gelişerek 2018 Mart ayında tüm müşterilerin beğeniyle bahsettiği 3.000 m²’lik yeni yerine taşındı.

2. kat tamamen Showroom olarak düzenlendi. Mağusa Serbest limanda bir deposu, ayrıca Mağusa Büyük Sanayi’de satın alıp inşa ettiği kapalı deposu ile büyümesini sürdürdüğünü ve 2019 yılında Karakum’daki binasını Showroom Concept ismiyle yenilediklerini ifade etti. 1988 yılında 2 kişi ile başlayan Çağra, 2000’de 10 çalışanla, 2006’da 19 çalışanla, 2014’de 25 çalışanla 2015 yılında 35 çalışanla, 2016 yılında 54 çalışanla, 2022 yılında 75 çalışanla çok büyük bir aile olmayı başardıklarını söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı KAMİL ÇAĞRA: ‘Çağra’nın Misyonu; bünyesindeki geniş ürün portföyü ile halka kaliteli ve güvenli hizmet sunmak. Vizyonu ise, misyonumuz ışığında hareket ederek halka kaliteli ve en iyi fiyat ile kusursuz hizmet vermektir.’

KAMİL ÇAĞRA, 2023 yılı Çağra’nın 35. yılı olduğu için gelişim ve atılım yılı olacağını, personel memnuniyetinin bu yıl çok daha öncelikli olacağını, tüm çalışanlara Özel Sağlık sigortası yapılacağını, yeni yılda tüm personele kişisel ve teknik açıdan eğitimler verileceğini, en iyi performans gösteren çalışanların performans sistemine göre ödüllendirileceğini de açıkladı. Bu konuşmanın ardından ise çalışanların mutlulukları görülmeye değerdi.

Gecede ayrıca, 2022 yılında gösterdikleri farklı performanslar nedeniyle Özlem Aşıkzadeleler’e, Ajda Ulugün’e, Güryel Baflıgil’e, Katriye Şençağ’a, Özlem Yardımseverler’e, Burcu Akbalaban’a, Hüseyin Kılıç’a, Nilay Kasapoğlu’na, Güner Veziroğlu’na, Alev Özkaraman’a, ve Şifa Yıldırım’a olmak üzere 11 çalışana Yönetim Kurulu Başkanı KAMİL ÇAĞRA, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Çağra, Olgu Çağra ve Ödül Çağra tarafından plaket taktim edildi.

Hemen hemen hiç oturmadan şarkılara eşlik eden çalışanlar, doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gece yaşadı.

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19/12/2022 15:48