Çağra Çifte Coşkuyla Hem Yeni Yılı Hem de 35. Yılını Kutladı

Çağra & Co Ltd. tüm personel kadrosuyla birlikte Arkın Palm Beach Hotel’de güzel bir gece geçirdi. Eğlencenin hakim olduğu gecede konuşma yapan direktörler tüm personeline emekleri ve özverileri için teşekkür etti. Biz büyük bir aileyiz diyen Kamil Çağra, bu gece burada hep birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

YENİ İŞ ORTAKLARININ MÜJDESİ VERİLDİ

Gecede yeni yıl ve 35. Yıl vesilesiyle yeni iş ortaklarının da müjdesi verildi. Yeni yılla birlikte Çağra iş ortaklarına ünlü Alman firması Einhell’i KKTC’de tek yetkili bayi olarak müşterilerine sunacağını duyurdu. Yine dünyaca bilinen bir İspanyol markası olan Roca’yı da bünyesine katan Çağra yeni yılla birlikte daha nicelerinin çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

ÇAĞRA EXPRESS AÇILIYOR

Gecede yeni iş ortaklarının yanı sıra çok yakında yeni bir mağazanın da açılacağının müjdesi verildi. Hazırlıkların devam ettiğinden bahseden Çağra, Mağusa’nın en işlek caddelerinden birinde açılacak olan mağazanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.