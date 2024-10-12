'Çağrı cihazlarından' sonra, İran o cihazları uçaklara almayacak

İran, uçaklara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazların alınmasını yasakladı. Bundan böyle laptop, tablet, telsiz ve çağrı cihazı gibi elektronikler İran'dan kalkan uçaklara alınmayacak.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını duyurdu.

Yazerlu, söz konusu yasak kararının yolcu kabini ve kargo bölümünü de kapsadığını ve yolculardan cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Helikopterinin düşmesi sonucu ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, helikoptere binmeden saatler önce yanında görülen çağrı cihazı gündemde büyük tartışma yaratmıştı. Bazı İranlı haber kuruluşları, Reisi'nin helikopterinin çağrı cihazının patlaması sonucu düştüğünü iddia etmişti.