Çağrı Merkezi ve Ödeme Kanalları Hizmet Dışı Kaldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) merkez binasında sistem arızası yaşanıyor. 

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09/04/2021

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Çağrı Merkezi ve Ödeme Kanalları Hizmet Dışı Kaldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) merkez binasında sistem arızası yaşanıyor. 
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada arıza nedeniyle çağrı merkezi, telefon santrali, tüm bölgelere bağlı vezneler, ödeme noktaları, ödeme kanalları ve sisteme bağlı birimler geçici bir süreyle hizmet veremeyeceği açıklandı. 
Arızanın giderilmesi adına çalışmaların sürdüğü kaydedildi. 

09/04/2021 13:56
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TAGS: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Kıb-Tek)
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