Çağrı Miralay 1’inci Futbol Anı Turnuvası yapıldı

Ocak ayında Ercan Havalimanı yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Üyesi Çağrı Miralay anısına geçen cumartesi halı saha turnuvası düzenlendi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa İlçesi Gençlik Örgütü tarafından organize edilen “Çağrı Miralay 1. Futbol Anı Turnuvası”, Gaziköy Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirildi.

Değirmenlik takımı birinci oldu

Lefkoşa ve çevresindeki köylerde yaşayan gençlerin oluşturduğu takımların katıldığı turnuvada, Değirmenlik takımı birinci, Gaziköy ikinci, Cihangir ise üçüncü oldu.

Turnuvada yer alan tüm katılımcılara, Çağrı Miralay’ın ailesi tarafından katılım belgeleri ve ödüller takdim edildi.

Turnuvaya Miralay’ın sevenlerinin yanı sıra, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Sonay Demirpençe ve CTP MYK Üyesi Feriha Tel de katıldı.

CTP Gençlik Örgütü üyelerinin, Çağrı Miralay’ın anısını yaşatmak için etkinlikler düzenlemeye devam edeceği belirtildi.