 Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü Çağrıda Bulundu

Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nün Girne'deki organizasyonu için bölgedeki tüm sivil toplum örgütlerine çağrıda bulundu. Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki örgütler, 18 Kasım Pazartesi günü saat 17:30'da 3rd Generation'da gerçekleştirilecek toplantıya davet edildi.

13/11/2019 12:13