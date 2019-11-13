Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü Çağrıda Bulundu
Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü'nden 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü için bölge örgütlerine çağrıda bulundu
13/11/2019
HK
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Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nün Girne'deki organizasyonu için bölgedeki tüm sivil toplum örgütlerine çağrıda bulundu. Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki örgütler, 18 Kasım Pazartesi günü saat 17:30'da 3rd Generation'da gerçekleştirilecek toplantıya davet edildi.