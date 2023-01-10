ÇAĞSEN Başkanı Davulcu, Li-Koop’taki süreç hakkında açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞSEN) Başkanı Mehmet Davulcu, Lefkoşa İktisat Kooperatifi’ndeki süreci değerlendirerek, mücadelelerinin her koşulda süreceğini dile getirdi.

Davulcu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında ÇAĞSEN’in Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde (Li-Koop) örgütlenen ve bu iş yerinde ilk toplu iş sözleşmesini (TİS) 14 Kasım 2018 tarihinde yapan sendika olduğunu anımsattı.

İkinci TİS’i 07 Aralık 2021 tarihinde yapan sendikanın, bu TİS 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceğinden 28 Ekim 2022 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası hükümleri uyarınca TİS’in yenilenmesi sürecini başlattığını anlatan Davulcu, süreci anlatmaya şöyle devam etti:

“28 Ekim 2022 tarihinde işveren tarafı olan Li-Koop Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurarak TİS’te değiştirilmesi için müzakere etmek istediği maddeleri ve önerilerini sunmuş ve aynı tarihte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak yetkili sendika olduğunun tespit ve teyidini istemiştir.

Gerekli araştırmaları yapan bakanlık 25 Kasım 2022 tarihinde sendikamızın yetkili sendika olduğunu yazılı olarak tarafımıza bildirdi. Yetkilendirmeden 3 gün sonra Li-Koop işyerinde sadece bir üyesi olan BASS kısa isimli sendikanın itirazda bulunması üzerine bakanlık referandum süreci başlattı. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 12. Maddesi referandumun nasıl yapılacağını düzenlemektedir. Bu maddeye göre TİS’in yenilenmesi amacıyla yetkili sendika belirlemesi için yapılacak referandumda yetki talep edildiği tarihte o iş yerinde TİS kapsamında çalışanlar oy kullanma hakkına sahip olurlar. Çağ-Sen tarafı olarak referandumun yasanın öngördüğü esaslara uyularak yapılmasını talep etmemize karşın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aldığı bir kararla yasanın 12 Maddesine uyulmaksızın Li-Koop iş yerinde TİS kapsamında olmayan çalışanlara da oy kullandırılmasını dayattı. Bu dayatmanın yasa dışı olduğu ve referandum sonuçlarının tarafımızdan mahkemeye taşınacağı yönündeki yazılı uyarımıza rağmen referandum yapıldı ve sendikamız mağdur edilerek ‘yetki’ işveren yanlısı başka bir sendikaya verildi.

İtiraz yazımızda belirttiğimiz gibi konuyu mahkemeye taşıdık. Yüksek Mahkeme (Yargıtay Hukuk), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) aleyhine; 23 Aralık 2022 tarihinde Li-Koop işyerinde yapılan referandum neticesinin ve/veya davalı no 3 olan Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen)’in yetkili sendika olarak belirlenmesi ve/veya verilen yetki belgesi ile ilgili kararın askıya alınması ve/veya durdurulmasına emir verdi.

Eski Kooparatif Şirketler Mukayyitleri ve yandaşı sendika yöneticileri tarafından desteklenen Li-Koop yönetiminin Çağ-Sen üyesi çalışanlara yönelik uyguladığı baskı ve mobbing kamuoyumuzun bilgisindedir. Son günlerde aynı zamanda bir şehit yakını olan kooperatifin sevilen çalışanı bir üyemizin belirttiğimiz nedenlerle yasa dışı olarak işten atılmaya kalkışıldığı da kamuoyumuzun bilgisindedir”

Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi yaparak iş güvencesiyle çalışıp ekmek parası kazanmanın, işçilerin Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış kazanılmış hakları olduğunu kaydeden Davulcu, “Hiçbir baskı ve zulüm bizleri bin bir mücadeleyle elde ettiğimiz haklarımızdan vazgeçiremez. Vazgeçmeyeceğiz! Örgütlü mücadelemiz her hal ve şartta devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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10/01/2023 15:41