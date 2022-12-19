Cahit Bozatlı anı müsabakaları yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Cahit Bozatlı anı müsabakaları dün yapıldı.

Müsabakalarda Girne Bölgesi Şampiyon olurken , İkinciliği Lefkoşa Bölgesi , Üçüncülüğü Gazimağusa, bölgesi kazandı.

Komutan Cahit Bozatlının Torunu Cahit Bozatlı dedesinin Müsabakalarını izleyek Ödül verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ödül töreninde yaptığı konuşmada, mücadele yıllarının kıymetli komutanlarından olan Cahit Bozatlı’yı rahmetle andı. Düzenlenen müsabakada yer alan sporcuları ve ailelerini kutlayarak başarılarının devamını dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, farklı ülkelerden çocukların birlik, barış ve huzur içinde spor yapabilmelerinin anlam ve önemine işaret etti.



KKTC’de barış ve huzur içinde yaşamanın önemine ve sosyal yaşam ile Kıbrıs Türk sporunu güçlendirmenin gerekliliğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC Taekwondo, Judo, Karate, Aikido, Kuraş ve Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı’yı spora verdikleri hizmetler dolayısıyla tebrik etti.

Dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Federasyon Başkanı Seinor Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Bozatlı ailesi, tarafından verilirken Hakemlere Anı Şiltleri de Bozatlı ailesi tarafından verildi.

Müsabakaları Master Öykü Ergin başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir yağızsoy ve Federasyon hakemleri yönettiler

TAEKWONDO BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Alya Akgün 2. Nina Hordiyanko 3. Defne Üresin Okçu

2.Kategori: 1. Hira Kürekçi 2. Hamide Kurtul 3. Zeliha Arpacıoğlu

3.Kategori: 1. Elif Baştaş 2. Hatice Alyanak 3. Ayşe Bulut

4.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan 2. Zeynep Kürekçi 3. Daria Shymushevska

5.Kategori: 1. Deniz Sevinç 2. Fatma Gadari 3. Enise Püsküllü

6.Kategori: 1. Kura Bah 2. Melek Ünver 3. Nehir Seringöz

7.Kategori: 1. Bingül Özfaik

8.Katagori: 1. Elena Gordeev

9.Katagori: 1. Zehra Bilge Bayram 2. Riana Marçuk 3. Rojbin Özer

TAEKWONDO ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Emrullah Baştaş 2. Kaya Akgün 3. Sam Norouzi

2.Kategori: 1. Ali Ersoy 2. Miran Kutlu İnce 3. Ali Arpacıoğlu

3.Kategori: 1. Şakir Atınç yağızsoy 2. Fethi Özfaik 3. Damir İnce

4.Kategori: 1. Münür Püsküllü 2. Lucas Zorba 3.Timur Özfaik

5.Kategori: 1. Tibet Ulukut 2. Abdullah Baştaş 3. Mehmet Seçen

6.Kategori: 1. Nikita Gordeev 2. Tuğra Tığ

7. Katagori: 1. Mohammad Y. Jollah 2. Reza Golmohammadzade 3. Mubarek Abdur Rahem

8. Katagori: 1. Oğulcan Doğan 2. Arda Akın Altuntas

KARATE BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI

1.Katagori: 1. Aleksandra Khomyshina 2. Taira Akhmetova 3. Zeynep Yalçın

2.Katagori: 1. Viktoriya Alparslan 2. Berfin Kaya

3.Katagori: 1. Darya Celaleddinoğlu 2. Dana Oljas 3. Medina Akhmetova

4.Katagori: 1. Kadriye Diana Çelik 2. Safiya Akhmetova

KARATE ERKEK KIRIŞ SONUÇLARI

1. Katagori: 1. Deniz Güneş Dinçer 2. Arnur Baturgaliyev

2. Katagori: 1. Georgiy Voronov 2. Konstantin Fedosyuk 3. Mustafa Direnç Yöney

3. Katagori: 1. Emirhan Öskan 2. Danial Olasanov 3. Darmen Shamsiyev

4. Katagori: 1. Oleksii Didukh 2. Alinur Saurambayev 3. Danial Shamsiyev

5. Katagori: 1. Artem İvanov 2. Barış Sofuoğlu

6. Katagori: 1. Berk Vladislav Fidan 2. Davut Charyev 3. Aren Ege Şahin

7. Katagori: 1. Amir Davletov 2. Aleksandr Didukh 3. Gleb Yurchenko

8. Katagori: 1. Alexsandr Molodtsov 2. Roman Nikitin 3. Roman Yatsenko

9. Katagori: 1. Amir Duisenbek 2. Marsel Burukhan 3. Danila Tyutyugin

10. Katagori: 1. Davut Jorayev 2. Aziz Kamalov 3. Mikhail Khomyshin

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19/12/2022 11:52