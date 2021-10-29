Cahit Necipoğlu Rallisi yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2021 sezonunun ilk rallisini yarın (31 Ekim 2021 Pazar) gerçekleştiriyor. Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Cahit Necipoğlu Ltd. sponsorluğunda altıncı kez yapılacak ralli ile klasikler uzun bir aranın ardından yollarda olacak.

89 ekip kayıt yaptırdı, rekor kırıldı

Kayıt işlemlerinin tamamlandığı ralliye 89 ekibin kayıt yaptırdığı açıklanırken, yeni bir dernek rekoruna imza atılmış oldu. Birçok sürprizinde bulunduğu rallinin finalinde Dj Yusuf Coşkuner’in 80's-90's setiyle geçmişe gidip hatıraların canlanacağı, eğlenceli ve keyifli bir gün yaşanacak.

Ralli, Cahit Necipoğlu Elit mağazası önünden başlayacak

yarın sabah (31 Ekim 2021 Pazar) 09.00 itibarıyla Demirhan’da bulunan Cahit Necipoğlu Elit Mağazası önünde toplanmaya başlayacak olan yarışçılar, 10.30’da ilk aracın start almasıyla ralliye başlayacaklar. Sonbaharın bu güzel aylarında etap içinde bulunan köyleri renklendirerek Kıbrıs’ın eşsiz doğasını gezerek Mesarya bölgesinde geçilecek 3 sabit hız testi ve yaklaşık 70 kilometrelik etapların ardından Bahçeli köyünde bulunan Maldives Homes’da takribi 13.00’ten itibaren finiş yapılacak. Her zaman olduğu gibi etap aralarında sürpriz izaz ikramların olacağı rallinin finişinde de yarışçılar Maldives Homes’da yemek yiyecekler ve takribi 15.00’te ödül töreni yapılacak.

Bu habere tepkiniz:



29/10/2021 12:12