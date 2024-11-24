Cahitoğlu: Olası Olumsuzluklara Karşı Tüm Tedbirler Alınıyor

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu açıklama yaptı.

Hüseyin Cahitoğlu'nun açıklaması şöyle;

"KKTC Geneli’nde devam eden kötü hava koşullarının yaratması muhtemel olumsuzluklar Afet ve Acil Durum Komitesi tarafından an ve an takip edilmektedir.

Bu kapsamda İlgili bakanlıklar, Kaymakamlıklar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Yerel Yönetimler ve Kıb-Tek ile koordineli bir şekilde oluşan hasarlara müdahale edilirken, gereken tüm önlemler de ilgili birimler tarafından alınmaktadır.

Bu sebeple mevcut kötü hava koşulları gereği, vatandaşlarımızın da mecbur kalmadıkça bulundukları yerlerden dışarı çıkmamasını rica ederiz."