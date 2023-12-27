Cahitoğlu, Ulaç’ı kabul etti

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, uluslararası yarışlarda başarılar elde eden Kıbrıslı Türk milli yüzücü Doğukan Ulaç’ı kabul etti.

Kabulde konuşan Hüseyin Cahitoğlu, uluslararası başarılar elde eden tüm sporcuların Kıbrıs Türk halkının gurur ve iftihar kaynağı olduğunu belirtti.

Başbakanlık Müsteşarı Cahitoğlu, Doğukan Ulaç gibi, birçok branşta uluslararası başarılar elde eden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandıran, genç, inançlı, azimli ve başarılı sporcuları ve yöneticileri kutladığını ifade ederek, “KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolara rağmen uluslararası başarılarınızla Kıbrıs Türk halkının gurur ve iftihar kaynağı oldunuz” dedi.

Cahitoğlu: Doğukan’ın başarılarına devam edeceğine inanıyorum

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada Doğukan Ulaç’a zorlu sürecinde başarı diledi. Cahitoğlu konuşmasında, “Başbakanımız Ünal Üstel’in vizyonu ile spor alanında yeni bir döneme girildiğini özellikle bireysel sporlarda Olimpiyatlar’ın hedef olduğunu belirtti. Doğukan’a 8-11 Şubat tarihinde yapılacak olan seçmelerde başarı dileyen Hüseyin Cahitoğlu, başarılı her sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ulaç: Desteklerden dolayı teşekkür ederim

Milli yüzücü Doğukan Ulaç da konuşmasında, “Sayın Müsteşarımız ile 2024 yılının Ulusal ve uluslararası anlamda planlamasını konuşup planlama yaptık. Sayın Başbakanımıza verdiği hem maddi hem manevi desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi. Ulaç ayrıca, elde edilen başarıların, ilham kaynağı olmasını dile getirerek, emeği geçen hocalarına ve destek veren herkese teşekkür etti.