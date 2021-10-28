Çakıcı: Atatürk'ün Yolundan Vazgeçmiyoruz

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli ulusal bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın, modern ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti gibi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından gelecek nesillere bir miras olarak bırakıldığını belirtti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Çakıcı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş günü olan 29 Ekim’i, her yıl olduğu gibi bu yıl da içtenlikle kutluyoruz. Atatürk’ün Cumhuriyeti kurarken ülke gençliğine olan güven duygusu da ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ sözüyle her zaman belleğimizde durmaktadır. 98’inci yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk ilke ve devrimlerini kavrayıp özümsemiş, bilimin ışığını takip eden, insan hak ve özgürlüklerini sonuna kadar talep eden, demokratikleşme hedefinden sapmayan tüm kitlelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, insanı çağdaş yapan değerlere ısrarla sahip çıkmaya davet ederiz.”

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28/10/2021 16:34