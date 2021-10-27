Çakıcı: Biz bu ülkeyi halkla beraber değiştirmeye karar verdik

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG) örgütlenme çalışmaları çerçevesinde Lefke bölgesinde partiye yeni katılan üyelere yönelik dayanışma-tanışma gecesi düzenledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Gemikonağı'nda Aspava Restoran'da düzenlenen gecedeki konuşmasında, partinin belli bir vizyonu ve mücadelesi olduğunu, gücünü halktan aldığını ve ülke insanın sorunlarına çözüm sağlayabilmek için politikalar ürettiklerini söyledi.

Çakıcı, hükümetin mevcut durumuna ilişkin, son dönemde yaşananların “kaos” olduğu ve en fazla zararı gören kesimin de “orta direkte bulunan insanlar” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün diğer partiler hükümette denendiği için bize düşen bir görevin olduğunu biliyoruz” diyen Çakıcı, “Bu görev bütün topluma karşı sorumlu hissettiğimiz bir görevdir. Biz bu ülkeyi halka beraber değiştirmeye karar verdik. Bu yalan düzeni yıkıp yerine sağlam bir yapı kurmak istiyoruz. Ve bunu da halkla beraber yapmak istiyoruz. Bu rezil düzeni hep beraber değiştireceğiz" diye konuştu.

Ülkede vergi sisteminde “adaletsizlik” yaşandığını ve bunun önüne geçilmesi için Vergi Reformu'nun yapılması gerektiğini yineleyen Çakıcı, şöyle konuştu:

"Bazı çok zenginlerin Kurumlar Vergisi muafiyetleri var. Bunların ortalama cirosu 2 milyar TL'dir. Yüzde 20 Kurumlar Vergisi alınsa 400 milyon TL yapar ki ekstra kaynak elde edilmiş olacaktır. Şirketi olan sıradan bir esnaf Gelir Vergisi yanı sıra Kurumlar Vergisi de ödüyor. Kuruluşundan itibaren 5 yılı dolduran bu dev şirketler de herkes gibi, Kurumlar Vergisi ödemelidir. Bir diğer zenginleşen sektör olan bankalarla ilgili Faiz Yasası da ihmal edilen bir diğer konu. Ekonomik olarak geçtiğimiz bu zor dönemde insanımız için önlemler alınmamasını anlamakta zorlanıyorum.”

Tarım reformunun gerekliliğine de işaret eden Çakıcı, “AB'de ve Türkiye'de çiftçinin kim olduğu kriterlerle belirlendikten sonra gerekli yardımlar yapılıyor. Bizim ülkemizde ise 10-15 patron ailenin yıllardır bu yardımlardan herkesten fazla yararlandığı görülüyor” diye konuştu. Çakıcı, “Bu yapının doğru olmadığını bütün orta ve küçük çiftçilerin batmasına yol açan bir sonuç doğurduğunu” ileri sürdü.

Çakıcı, geçen günlerde ülkede akaryakıt konusunda yaşananlara ilişkin olarak, “Devletin başıbozuk bir hale dönüştüğü için ortada ne otoritenin kaldığını ne de başka bir yönetimin olduğunu, iki şirketin bu başıbozukluktan yararlanarak kartelleştiğini” savundu. Bunun “suç” olduğunu ve devlet kurumlarının harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Çakıcı, "Ortada bir hükümet olsaydı bunun derhal yasaklanması ve bunu yapanlara yasal işlem yapılması gerekirdi” dedi.

Çakıcı, “Polisin sivile bağlanması, hukuk reformu, kamu reformu, Genel Sağlık Sigortası, Şartlı Tahliye Tüzüğü, genel sicil affı, işkence ile mücadele, kara para aklanmasının önüne geçilmesi ve uyuşturucu trafiğinin önlenmesi” konularında mücadeleye devam ettiklerini de belirtti. Çakıcı, “Artık çökmüş kötü düzeni değiştirmenin zamanı geldi. TKP'nin bu ülkenin son şansı olduğunu görüyoruz. Ülkemiz için mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Yurdumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Parti Genel Sekreteri Mehmet Davulcu da, emekçi insanlara hizmet eden bir hükümete duyulan ihtiyacın son dönemde çok daha fazla hissedildiğine işaret ederek, TKP'nin bu nedenle var olduğunu kaydetti.

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27/10/2021 10:41