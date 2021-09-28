Çakıcı: En kısa zamanda seçime gidilmesi gerek

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, erken seçim tarihinin belirlenerek en kısa zamanda seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Çakıcı, külliye mimarına vatandaşlık verilmesi ve Asya bebeğin tedavisinin Güney Kıbrıs'ta yapılmasıyla ilgili hükümete eleştirilerde bulundu.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, “Bu ülkede adaletin olmadığını bir kez daha gösterdiniz. Saray yapmak insan hayatından daha değerli hale geldi. TKP olarak her türlü eşitsizliğin karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Genç TV'de bir programa katılan Çakıcı, insanların Covid-19 riski yaşarken psikolojik bir travma geçirdiklerini ifade ederek, insanlığın bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığını, bununla birlikte bir takım ruhsal rahatsızlıklar yaşadıklarını, şüphe, depresif belirtiler, moral bozukluğu ve çökkünlük, buna bağlı olarak da istatistiklere yansıyan ruhsal bozukluklarda artış yaşandığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıkladığı gibi şu anda dünya da sadece Covid-19 pandemisi değil, ruhsal bozuklukların da arttığı bir ikinci pandemi daha yaşandığını ifade eden Çakıcı, ülkemizde pandemi sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımında meydana gelen artışa dikkat çekti.

Ruhsal sıkıntıların arttığı dönemlerde alkol ve uyuşturucu kullanımının çoğaldığını kaydeden Çakıcı, alkol ve uyuşturucu kullanımının da artmasının suç oranlarının artmasına yol açtığını söyledi.

Çakıcı, aile içi şiddet olaylarının da yüzde 40 arttığını belirterek, intiharlar ve anti depresan ilaçların kullanımında yaşanan artışa işaret etti.

Kıbrıs Türk toplumun şiddete düşkün bir toplum olmadığını kaydeden Çakıcı, kendine has bir yapısı olduğunu bunu da yaptıkları çalışmalarla ortaya koyduklarını söyledi.

Çakıcı, depresyon oranının ölçüldüğünü, bin kişiyle yapılan çalışmada, dünyadaki oranlar yüzde 3- 25 arasında değişirken, bizim oranımız en yüksek oranlara yakın olan yüzde 23,4 çıktığına işaret ederek, “Dünyadaki en yüksek 10 ülke ve bizdeki ortak noktaların olduğunu gördük. Hepimizin savaş, göç, ekonomik krizler, yüksek oranda işsizlik, koloni geçmişimiz var. Biz farkında değiliz ancak inanılmaz bir depresyon oranımız var" dedi.

Mehmet Çakıcı, son günlerde gündemin ilk sıralarında yer alan Külliye mimarına vatandaşlık verilmesi ve Asya bebeğin tedavisinin yapılamaması ile ilgili de hükümete eleştirilerde bulundu.

Ülkede yıllardır vatandaşlık almak için bekleyen insanlara haksızlık yapıldığını ifade eden Çakıcı, "Bu ülkede bir kez daha adaletin olmadığını gösterdiniz. Kendi halkına saygısızlık ve kendi insanını değersizleştiren bir durum yarattınız. Kendi kurumlarını, sivil toplum örgütlerini hiçe sayarak sırf birileri Ankara'dan istediği için vatandaşlık verilmesi hangi siyasi aklın ürünüdür. TKP olarak her türlü eşitsizliğin karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Çakıcı, çok zor bir dönemden geçildiğine işaret ederek, partizanlık ve adam kayırmacılık konusunda yaşanan skandal olaylara eklenen Külliye mimarına vatandaşlık verilmesi olayının halkın vicdanını da yaraladığını ve UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin bitmiş olduğunun da göstergesi olduğunu savundu.

Asya Bebeğin Güney Kıbrıs'ta tedavi edilmesinin KKTC siyasetinin çöktüğünün bir kez daha göstergesi olduğunu savunan Çakıcı şöyle devam etti:

"Saray için para ayırıyorsunuz ama bir bebeğin tedavisi için bin bir türlü gerekçeler ve zorluklar çıkarıyorsunuz. Nasıl bir vicdan ve nasıl bir adalet duygusudur ki bunları yapabiliyorsunuz. Bir külliye insan hayatının önüne geçiyor. Külliyeyi yapmak için her türlü formül kaynak ve hatta vatandaşlıklar yapılabiliyor. Ancak ne üzücüdür ki insanın değeri ülkemizde bitmiştir. Bunu bitirmeyi başaran bu anlayış ve çıkar düzeni halen partileri ve siyasetiyle devam ediyor. Ancak biz yeter diyoruz. Bu yapının değişmesinin zamanı gelmiştir."

Bu yapıdan kurtulmanın tek yolunun seçimden geçtiğini kaydeden Çakıcı, erken seçim tarihinin belirlenerek en kısa zamanda seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu habere tepkiniz:



28/09/2021 13:32