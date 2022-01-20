Çakıcı, Göreve Gelirlerse Merkez Bankası Başkanını Görevden Alacaklarını Açıkladı

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, göreve gelmeleri halinde Merkez Bankası Başkanını görevden alacaklarını kaydetti.

Konuyla ilgili TKP Yeni Güçler’den yapılan yazılı açıklamaya göre, BRT’de katıldığı programda, 4'lü koalisyon döneminde KKTC Merkez Bankası'nın başına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan birinin atandığını öğrendiğini söyleyen Çakıcı "TKP olarak hükümete gelirsek bu başkanı görevden alacağız" dedi.

KKTC Merkez Bankası başkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde yer almış birinin 4’lü koalisyon hükümeti döneminde atandığını kaydeden Çakıcı, “biat kültürüne karşı olduğunu söyleyen” partilerin bu icraatını, “biat kültünün ta kendisi” olarak gördüklerini belirtti.

Çakıcı, “Halen görevde olan KKTC Merkez Bankası Başkanının en önemli icraatı bankalarda toplanan mevduatın Kıbrıs'ta kredi olarak değerlendirilmesini önleyip yurt dışına çıkmasına ön ayak olmak” dedi.

TKP Yeni Güçler’in 5 büyük hedefinden birinin de Faiz Yasası hakkındaki çalışmalar olduğunu söyleyen Çakıcı, seçilmeleri halinde bu yasayı çıkararak toplanan mevduatın yüzde 85'inin kredi olarak değerlendirilmesini zorunlu hale getireceklerini ve bu yolla kredi faizlerinin ucuzlamasını sağlayacaklarını söyledi.

“Merkez Bankası Başkanı'nı hangi gerekçeyle görevden aldığımızı, gerekirse Ankara'ya anlatırız, ancak hiçbir koşulda geri adım atmayız” diyen Çakıcı “Biat kültürüne karşı olan partinin böyle yapması gerekir” ifadelerini kullandı.

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20/01/2022 19:57