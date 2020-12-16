Çakıcı: Güneyde çalışan insanlarımızın mağduriyetini gidermek hükümetin görevidir

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, koronovirüs önlemleri kapsamında işçilerin Güneye geçişinin yasaklanmasını eleştirerek, “Bu insanlarımızın mağduriyetlerini gidermek hükümetin görevidir” dedi.

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, Haberatör Web TV'de konuşan Çakıcı, gündemi değerlendirdi, pandemi döneminde en çok çalışanların ve emekçiler ezildiğini belirtti.

Adalet duygusu kaybedilmeden tedbir alınması gerektiğini de vurgulayan Çakıcı, “Herkes başının çaresine baksın anlayışı doğru değil” dedi.

Bu konuda bugüne kadar neden açıklama yapılmadığının sorgulanması gerektiğini söyleyen Çakıcı, testi pozitif çıkan 10 kişinin hangi saatte, hangi kapıdan giriş yaptığı, temaslılarının kimler olduğu sorusunun cevabı bulunması gerekirken kapıların kapatılması kararı verildiğini söyledi, bunu eleştirdi.

Çakıcı açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:

"Hükümetin Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerin işyerlerine gitmesiyle ilgili tutumu insani değildir. Dün ve bugün yapılan eylemlerde insanların verdikleri ekmek kavgası hepimizin malumudur. Hükümette bulunmak, anayasanın ve yasaların verdiği yetkileri kullanmak anlamındadır. Yapılması gereken vatandaşımızın sağlığını korumak ve ekonomik olarak zorda olan insanlarımıza devlet olarak sahip çıkmaktır. Vatandaşımız eğer Covid 19 nedeniyle Güneye geçemiyorsa ve halen Güney risk taşıyorsa, ekonomik olarak vatandaşımızı desteklemek ve mağduriyetini gidermek hükümetin görevidir. Kaynak yaratma konusu da hükümetlerin işidir. Örtülü ödenekler ve fonlar için nasıl hangi bakanlığın kendilerinde kalması konusunda mücadele ederek ülkeyi 3 aydır hükümetsiz bıraktılarsa bu insanlarımızın da sorunlarına çare bulmak konusunda da benzer bir mücadele vermeliler. Para toplanabilecek yerler var yapılması gereken işler var ancak bununla ilgili de bir adım atıldığını henüz görmedik.”

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16/12/2020 19:30