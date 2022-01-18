Çakıcı: Kamuda maaşlar arasındaki uçurumu daraltacağız

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, halkın ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçerken, milletvekili, müdür ve müşavirlerin yükseltilen maaşlarının “zalimlik” olduğunu belirterek, “TKP Yeni Güçler hükümete geldiğinde kamuda en az ile en çok maaş arasındaki farkı yarı yarıya daraltacağız” dedi.

Parti Basın Ofisinden verilen bilgiye göre, Hakikat Web TV'de katıldığı programında konuşan Çakıcı, seçime son 5 gün katıldığını ve halk adına hesap sormaya devam ettiklerini belirtti. Kıbrıs Türk halkına görevlerini yerine getirmek için yola devam ettiklerini ifade eden Çakıcı, Seçim Manifestosu'nda halkın içinde bulunduğu zor durumu gözönünde bulundurarak ekonomik konulara ağırlık verdiklerini kaydetti.

Çakıcı, ülkede yıllardır kangren haline gelen sorunların, planlı projelerle hareket edilmesi halinde çözülebileceğine işaret ederek, “Hayata geçirilmesi gereken reformlar var. Kaynak sağlamak için cesaretli reformlar yapıp idareyi Kıbrıs Türk halkının gerçek demokratik yönetimi ile yönetecek hale getirmeliyiz. Bunun için gereken mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Mehmet Çakıcı, halkın ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçerken konuşulan en önemli konuların başında milletvekili, müdür ve müşavirlerin yükseltilen maaşlarının geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu pandemi koşullarında vatandaş ilaç, ağrı kesici, serum bulamazken yapılan yüzdelik üzerinden maaş düzenlemesi maaşlar arasında uçurum oluşmasına neden oldu. Asgari ücretle yaşamaya mahkum bırakılan vatandaş açlık sınırında yaşam mücadelesi verirken, bu yapılan haksızlıktır, zalimliktir. Bu ülkede sosyal adalet sağlanmalı, soygun düzenine son verilmelidir. TKP Yeni Güçler hükümete geldiğinde kamudaki maaşlar arasında uçurum daraltılıp adaletli hale getirlecektir.”

“TKP Yeni Güçler'in diğer partilerden ne farkı var?” sorusunu da yanıtlayan Çakıcı, savundukları her görüşte samimi olduklarını ve halk için hayata geçirecekleri projeleri yapmak için canla başla çalışacakları sözünü verdiklerini belirtti ve yurttaşları TKP Yeni Güçler’e oy vererek desteklemeye çağırdı.

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18/01/2022 18:07