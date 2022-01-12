Çakıcı: Kavga ekmeğimizi kurtarma kavgasıdır

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Güçlü, kararlı ve cesur siyasi bir yapıya ihtiyaç vardır. Bugünkü kavga ekmeğimizi kurtarma kavgasıdır” dedi.

TKP Yeni Güçler’den verilen bilgiye göre, BRT'de “Seçim Özel” programında konuşan Çakıcı, 23 Ocak seçimlerine doğru giderken, Kıbrıs Türk halkının çok zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

TKP Yeni Güçler olarak bu zor dönemde halkın sesi olduklarını ifade eden Çakıcı, “Bizim için bu seçim bir ekmek kavgasıdır” dedi.

Sürekli değer kaybeden Türk Lirası yüzünden yok olma noktasına gelen ülke insanının, evlerini, arabalarını, iş yerlerini kaybetmesine göz yummayacaklarını ifade eden Çakıcı, “Sterlin kuru iç piyasada 12 TL'ye sabitlenecek. İnsanlarımızın 12’ye sabitlenen kurla banka taksitlerinin ödenmesi sağlanacak” iddiasında bulundu.

Diğer ihtiyaç duyulan kaynağın ise “Vergi Reformu” yapılarak, “turizm” ve “eğitim” adı altında “sonsuz muafiyetler tanınan zengin işletmelerden” vergi alınacağını, şimdiye kadar hiç vergi ödemeyen casino otelleri ve üniversitelerden, 5 yılını dolduranlardan, diğer tüm işletmeler gibi yüzde 20 Kurumlar Vergisi vermelerinin sağlanacağını ifade eden Çakıcı, ayrıca tüm sanal betlerin kayıt altına alınıp vergilendirileceğini kaydetti.

Bu büyük gelirin elde edilmesi halinde, hayat pahalılığı yaratan öncelikli ihtiyaçları olan sağlık, akaryakıt, tarım gibi temel ihtiyaçlar için 12'den yukarı olan döviz kur farkının devlet tarafından karşılanmasının sağlanacağını ifade eden Çakıcı, “Bunun yolu zenginlerin vergilendirilmesinden geçmektedir. Bir defaya mahsus olmak üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde Servet Vergisi'nin alınması yoluna gidilecektir" dedi.

Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının “TKP Yeni Güçler gibi güçlü, kararlı ve cesur siyasi bir yapıya” ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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12/01/2022 15:36