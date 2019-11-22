Çakıcı: Kıbrıs’ta siyaset tamamen çökmüştür

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülke siyasetinde en kötü dönemin yaşandığını savunarak, “Kıbrıs’ta siyaset tamamen çökmüştür. Bu siyasi yapının değişmesi gerekiyor” dedi.

TKP-YG Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Çakıcı, BRT'de “1. Boyut” programına katıldı.

Mehmet Çakıcı, bakanlıklara düşen bütçe oranlarıyla ilgili eleştiride bulundu. Sağlık, Turizm, Tarım ve Çalışma Bakanlıklarının bütçesinin düşürüldüğünü belirten Çakıcı, halkın bu alanlarda zaten sorunlar yaşadığını, düşen bütçeyle bu sorunların daha da artacağını gördüğünü söyledi.

Çakıcı, TKP-YG'nin 2018 Ocak seçimlerinde aldığı sonucu hiç hak etmediğini, halkın doğruyu söylemeyenlere oy verirken vizyonu olan projeleri bulunanlara oy vermemeyi tercih ettiğini savunarak, “Biz de insanız üzüldük ve o dönem biraz geri çekilmeyi uygun gördük. Seçimde istediğimiz sonucu almamış olabiliriz ancak vazgeçmiş değiliz. TKP-YG olarak sonuna kadar mücadele edip, her noktada kavgamızı vereceğiz” diye konuştu.

Mehmet Çakıcı, TKP-YG olarak Kıbrıs konusunda duruşlarının çok net olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Masada olmamız gerekiyor. Üç tane faşist Rum’un bayrak yakması masadan kalkmamıza neden olmamalı. Belki de bayrağı bizi masadan kaldırmak için bilerek yaktılar. Bizim için önemli olan kişiler değil vizyonlardır. Masada kim oturuyorsa vizyonu olan, haklarımızı savunan, bizi geriletmeyen, kimsenin azınlığı yapmayacak olan, iki bölgeli, iki toplumlu bir federal anlaşmadan yanayız. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Berlin'de yapacağı üçlü görüşmeye de bu bağlamda destek veriyoruz.”

“Egemenlik” konusuna dikkat çeken Çakıcı, sürekli “dış egemenlikten” söz edildiğini fakat içte ne kadar egemen konumda olmamızın sorgulanmadığını, esas sorgulanması gereken ve önceliğin de iç egemenlikte olması gerektiğini söyledi.

Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de duruşlarının değişmeyeceğini, çözümden ve barıştan yana, eşit konumlarda adil bir çözüm arayışlarının devam ettiğini söyledi.

Çakıcı, “Adaylar net olarak çıksın bizde bir durum değerlendirmesi yapalım, ittifakları oturup değerlendirelim, biz bir şey yapacakmıyız yoksa ortak bir adayda mı birleşeceğiz karar vereceğiz. Bizim siyasetimize kim uygunsa onu destekleyeceğiz. Birlikte mücadele etmeyi beceren insanlarız. Toplumuzun menfaatine ne uygun geliyorsa onu korkusuzca, akılla ve kararlılıkla yerine getireceğiz" dedi.

22/11/2019 16:38