Çakıcı: Korku imparatorluğuna izin verilmemelidir

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “yasaklılar listesi” konusunun toplum içerisinde huzursuzluk yarattığını belirterek, “Yasaklılar listesi kararını alanlara Türkiye ve Kıbrıs Türk halkına daha çok zarar vermeden en kısa sürede bu yanlış uygulamadan vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz” dedi. Çakıcı, “korku imparatorluğu” yaratılmaya çalışıldığını savunarak, “Buna izin verilmemelidir" dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Çakıcı, bugün bir yerel gazetede “kara liste” ismiyle aktardığı yasaklılar listesi iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Bu listenin resmi organlar tarafından doğrulanmamakla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana toplum içerisinde huzursuzluk yaratmaya devam ettiğini” söyledi.

Söz konusu gazetedeki “kara liste” içerisinde yer verilen kişilerin “Türkiye hükümetini çeşitli icraatları nedeniyle eleştirmeleri nedeniyle yasaklı listesine alındığının görüldüğünü” ileri süren Çakıcı, şu ifadelerde bulundu:

"Son olarak Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'in İstanbul Havalimanı’nda ‘Türkiye için güvenlik tehdidi oluşturduğu’ iddiasıyla gözaltına alınması ve Türkiye’ye giriş yapmasına izin verilmemesi bu zihniyetin devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bu olduğu gibi yanlış bir uygulamadır. Türkiye halkları ve Kıbrıs Türk halkının arasının açmaktan başka bir işe de yaramamaktadır. Bu faşizan zihniyeti uygulayanlar 'benim düşüncem dinlensin, beni eleştirenler yasaklı olsun' mantığıyla hareket etmekle birlikte yalnızca diktatörlük hayallerini yerine getirebilirler.”

Bu konuda hükümetin “suskun kaldığını” ve “samimiyetsiz bir tutum sergilediğini” ileri süren Çakıcı, hükümetin bu tutumunu “acizlik” ve “korkaklıktır" olarak nitelendirdi.

“Korku imparatorluğu yaratılmaya çalışıldığını” savunan Çakıcı, “Hem Türkiye'de hem Kıbrıs'ta bizim arzuladığımız, düşüncelere saygılı ve hoşgörü içinde demokrasinin daha çok geliştiği her türlü düşüncenin söylenmesinin bir özgürlük olabileceğiyle ilgili iki ülke yaratmaktır. Doğru olan budur. Doğru olan halklar arasına nifak tohumları ekerek düşmanlık aşılamak değildir. Bu yanlış kararları alanlara her iki halka daha çok zarar vermeden en kısa sürede bu yanlış uygulamadan vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

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12/10/2021 18:47