Çakıcı: Kötü yönetimin sonucunda gençlerimizi kaybettik

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, dün sabah itibariye başlayan ve ülkeyi etkisi altına alan yağışlar sonucunda oluşan sel sularına kapılarak yaşamını yitiren üç gencin “kötü yönetim sonucu” kaybedildiğini kaydetti.

Çakıcı konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Dün sabah itibariye başlayan ve ülkeyi etkisi altına alan yağışlar sonucunda oluşan sel sularına kapılarak yaşamını yitiren üç gencimizi büyük ihmaller neticesinde kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz” dedi.

Çakıcı, başta yaşamını kaybeden gençlerin aileleri olmak üzere tüm Kıbrıs Türk halkına baş sağlığı diledi.

Hükümeti gerekli önlemleri almamakla suçlayan Çakıcı, “İhmalkârlıklar ve yeterli tedbirlerin alınmaması yüzünden bugün üç gencimizi maalesef kaybetmiş bulunuyoruz. Uyduruk siyasetçilerin ve uyduruk yönetimlerin ödemesi gereken bedeli, maalesef suçsuz ve masum olan gençlerimiz ödüyor” ifadesini kullandı.

ÇAKICI, İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

Çakıcı, “Yenileme çalışmalarının aylarca sürdüğü ve Ulaştırma Bakanı’nın ‘artık daha güvenli oldu’ diyerek trafiğe açılan Girne-Lefkoşa Anayolu’nda gerçekleşen bu facia bizlere bu yolun ne kadar güvensiz olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır, ne yazık ki gencecik insanlarımızın hayatlarına mal olmuştur. En başta gerekli önlemleri almayan yöneticiler bundan sonra alacaklarını söylüyorlar. Dört genç öldükten sonra mı sen gerekli önlemi alacaksın? Şimdi şu andan itibaren yaşanan bu faciadan sorumlu olan herkesi istifaya davet ediyorum” dedi.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı eleştiren Çakıcı, “Sen sokağa çıkamayacağımız yollar yapıyorsan, sen sokağa çıkamayacağımız bir ulaştırma hizmeti veriyorsan ve Ulaştırma Bakanı olarak sen ‘yollar güvenli’ diyecek yollar yapman gerekirken, bunu söylemek bile talihsizliktir ve kabul edilemezdir. Şu andan itibaren bu tedbirsizliği ortaya koyanın suçlarını örtbas etmek yerine, yaptıkları suçlardan, tedbirsizliklerden, alamadıkları önlemlerden ve güvensiz yol yapmalarından dolayı istifa etmelerini bekliyoruz. Bize saçma sapan açıklamalarla, saçma sapan bahanelerle açıklamalar yapmalarını esefle kınıyoruz. Bu yapılan açıklamalar mantıksız ve tutarsızdır” ifadelerine yer verdi.

Çakıcı, şöyle devam etti:

“Bir siyasetçi ne zaman sorumluluk alacak? Ne zaman sorumluluk alacak bu yollardan sorumlu Ulaştırma Bakanı? Ne zaman bu ülkenin Başbakanı, ‘bu yollar güvensizdir, biz güvensiz yol yaptık ve 4 tane gencimizin ölümüne sorumlu olduk ve istifa ediyoruz’ deme cesaretini veya bir siyasi duruşu sergileyecek, ne zaman sorumluluk alan bir davranış gösterecekler merak ediyorum. Gelinen noktada, sorumluları, bu yollarla ilgili güvenlidir diyen Ulaştırma Bakanı’nı da istifaya davet ediyorum ve kendisini sorumluluk almaya davet ediyorum. Ayrıca, tüm bu insanlarımızın bir daha bunu yaşamaması için bundan sonra gereken bütün önlemlerin alınacağı bir ulaştırma politikasının hayata geçmesini talep ediyoruz. Bütün yolların emniyetinin tekrar gözden geçmesi gerektiğini, ilgilileri; bugüne kadar getiremedikleri görevlerini bundan sonra daha düzgün yapmaları konusunda daha ciddi davranmaları konusunda göreve davet ediyoruz.”